للراغبين في فقدان الوزن.. 5 أغذية يجب شرائها قبل بدء الرجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: ينبغي على الأشخاص الراغبين في فقدان الوزن الزائد للجسم الابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، واستبدالها بمنتجات غذائية صحية، والتي يجب شرائها قبل البدء في اتباع الريجيم. اضغط هنا

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