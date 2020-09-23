احذري من طهي الفرخة التي تحتوي على خطوط بيضاء: عديمة الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

تتنوع طرق عمل الدجاج وتدخل في العديد من الوجبات، لذا فهي الأكثر شهرة حول العالم، وذلك لاعتقاد البعض بأنها خيار صحي مقارنة باللحوم الأخرى.

لكن يلاحظ معظمنا خطوطا بيضاء على لحم الدجاج، فهل تؤثر على طعم اللحم أو جودته. هذا ما أوضحه موقع "be healthy".

الخطوط البيضاء الموجودة على قطع اللحم هي مؤشر زديادة نسبة الدهون في الفرخة وقلة نسبة البروتين بها، وأشارت إحدى الدراسات إلى أنه كلما زاد وضوح العلامة البيضاء، عرفنا أن نسبة الدهون عالية.

ويقول الأطباء إن أصحاب المزارع يطعمون الكتاكيت وجبات دسمة وحبوب عالية الطاقة ومضادات حيوية بشكل مفرط حتى يزيد وزنهم بسرعة، الأمر الذي يسبب اضطراب العضلات وخاصًة عضلات القلب لديهم.

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وبهذه الطريقة يصل وزن الفرخة إلى نحو 3 كجم في 47 يوما، وفي الطبيعي يجب أن يستغرق 70 يومًا للوصول إلى نفس الوزن.

لا تسبب هذه الخطوط أي مشاكل صحية، ولكنها تعتبر غير صحية لأنها لا تحتوي على أي فوائد غذائية صحية، وتحتوي على كمية قليلة من الأحماض الدهنية المشبعة مقارنة بالفراخ التي لا تحتوي على خطوط بيضاء.

جدير بالذكر أن فريق أمريكي أجرى دراسة على الخطوط البيضاء في لحوم الدجاج ووجد أن حجم الفرخة زاد في السنوات الأخيرة، وأن هذه الخطوط من الدهون مؤشر واضح لطريقة نمو الدجاجة.

وقال أحد المشاركين في الدراسة ويدعى "ماتوي بلاكد"، إن عدم حركة الفرخة داخل المزرعة يزيد من وجود الخطوط البيضاء، والتي تعد بمثابة علامة واضحة على مرض الدجاجة لعدم قدرتها على الحركة، وأكد أنها لا تضر بالحصة ولكنها لا تحتوي على قيمة غذائية.