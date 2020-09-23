بعد اعتمادها رسميا.. 9 معلومات عن أميرة أورون أول سفيرة لإسرائيل في مصر

علاقات و مجتمع

استقبل اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدبوماسية أميرة أورون، باعتبارها أول امرأة يتم اعتمادها سفيرة لإسرائيل لدى مصر.

وبحسب ما أكدته صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي تديرها وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن أورون قدمت اليوم أوراق الاعتماد إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بالقاهرة.

من هي أميرة أورون

بدأت أميرة عملها الدبلوماسي في "خارجية إسرائيل" منذ عام 1991.

عملت من قبل رئيس القسم المصري في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

تتحدث السفيرة الجديدة اللغة العربية، وشغلت من قبل منصب رئيس قسم الإعلام العربي بوزارة الخارجة الإسرائيلية.

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شغلت كذلك منصب نائب المتحدث الرسمي باسم إسرائيل في وزارة الخارجية.

وصفتها جريدة "جيورزاليم بوست" بأنها دبلوماسية مخضرمة.

كانت قبل تعيينها سفيرة موظفة في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

قبل مصر عملت أميرة بالسفارة الإسرائيلية في أنقرة بتركيا بعد 2010، عقب طرد تركيا للسفير الإسرائيلي على خلفية أحداث "مافي مرمرة" وتخفيض تركيا للتمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي لديها من سفير إلى مسؤول عن السفارة، بحسب جيورزاليم بوست.

تعتبر إسرائيل أميرة واحدة من أفضل دبلوماسيي إسرائيل في تركيا كمسؤولة عن السفارة، وحتى تم تعيين سفير جديد في العام 2016، بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية.

فتحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في نوفمبر 2016، تحقيقا في تصريحات نسبت إلى "أميرة" مسؤولة السفارة في تركيا وقتها، طالبت خلالها الإطاحة بـ"نتنياهو"، لكن أورون نفت تلك التصريحات، وقالت إن اتهامها بذلك بدافع "الانتقام" وفق ما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.