"إلبس كمامة ونام على قطن".. 7 نصائح لمرضى الحساسية في الخريف

صحة

خلال تقلبات الفصول، وخاصة مع قدوم الخريف المعروف بانتشار الأتربة، يصيب مرضى الحساسية مشكلات في التنفس والصدر، نتيجة التعرض للجو المتقلب، ويجب عليهم الحفاظ على الصدر من الحساسية باتباع تلك النصائح بحسب موقع "مايو كلينك".

نصائح لمرضى الحساسية في الخريف

- ارتداء الكمامات طوال فترة الوجود خارج المنزل.

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- غسل اليدين والوجه من حين لآخر لتجنب تراكم الأتربة وللحماية من الإصابة بالأتربة والغبار.

- النوم بشكل كافٍ لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميا، حتى يستطيع الجسم مقاومة الأمراض.

- يجب الاستنشاق 5 مرات على الأقل بالماء الفاتر، أو محلول الملح، بخلاف الوضوء لتجنب استنشاق الهواء المليء بالأتربة.

- النوم على مفروشات قطنية، لتجنب إثارة الأنف أثناء النوم.

- تجنب التعامل مع الزرع سواء بالتنظيف أو التواجد في مكان به الكثير من الزرع، حتى لا تدخل في العين حبوب اللقاح التي تؤدي إلى احمرار العين، وسهولة تكوين أكياس دهنية، أو التهاب القرنية الفطرية.

- تناول الأدوية التي تزيد من مناعة الجسم بحسب وصف الطبيب.