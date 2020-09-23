8 طرق طبيعية تساعد على إعادة نمو الشعر والتخلص من الصلع.. بينها العرقسوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

فقدان بعض الشعر يوميا أمرا طبيعيا للعديد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين خضعوا لفقدان الوزن أو الولادة أو تعرضوا للإجهاد اليومي أو يعانون من حالات طبية مختلفة.

ولكن بسبب بعض العوامل الأخرى، يمكن أن يتحول في بعض الأحيان إلى تساقط مفرط للشعر ويسبب الصلع، ولهذا نوضح لكم مجموعة من الطرق السهلة والفعالة للحفاظ على شعرك وتقويته ومحاربة الصلع، وفق ما ذكر موقع "brightside".

1- تناول الأطعمة التي تحفز نمو الشعر:

يمكن أن يكون اتباع النظام الغذائي غير الصحيح هو سبب تساقط الشعر، لذا من الأفضل تناول الأطعمة الرائعة التي تعزز نمو الشعر وهي:

البيض: غني بالبروتينات والبيوتين اللازمة لنمو الشعر.

السبانخ: يحتوي على مكونات أساسية لنمو الشعر مثل حمض الفوليك والحديد وفيتامين أ.

سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى: أفضل مصدر للأوميجا 3 المرتبط بتحسين كثافة الشعر.

الأفوكادو: غني بفيتامين هـ وفيتامين ج والأحماض الدهنية المهمة المفيدة لشعرنا أيضا.

اللحوم: مصدر كبير آخر للبروتين والحديد، وهما عنصران أساسيان لصحة الشعر.

2- اعط فروة رأسك علاجا زيتيا:

يمكن أن يكون وضع أقنعة الشعر مفيدا مثل تعديل نظامك الغذائي، لذا يمكنك تجربة تدليك الرأس والأقنعة باستخدام أنواع مختلفة من الزيوت، ويساعد ذلك على إزالة التوتر وتعزيز نمو الشعر في الخلايا الحليمة الجلدية.

ويمكن استخدام زيت إكليل الجبل لعلاج الصلع وتحفيز الشعر على النمو مرة أخرى، من خلال استخدم بعض القطرات منه لتدليك فروة رأسك عدة مرات في الأسبوع.

وأيضا، زيت المسك هو منتج معروف بتأثيراته المعززة لنمو الشعر، ويمكنك مزجه مع زيت آخر وتطبيقه كقناع أو إضافته إلى الشامبو الخاص بك لاستخدامه خلال الأسبوع.

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ويمكن استخدام جل الصبار لمكافحة قشرة الرأس، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى حكة فروة الرأس، وعند الخدش كثيرا، قد تؤدي الجروح الصغيرة والطفح الجلدي والتهيج إلى إتلاف شعرك ما يؤدي إلى تساقط الشعر.

3- الاستفادة من عصير البصل:

قد لا تكون رائحته لطيفة للغاية، لكن عصير البصل يمكن أن يساعد في علاج الصلع الموضعي، نظرا لأنه يحتوي على العناصر الغذائية التي عند وضعها على الشعر تكون مفيدة للبصيلات، بالإضافة إلى أنه يرطب ويعزز نمو الشعر.

4- إضافة الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر أحد أكبر مصادر مضادات الأكسدة، ويعرف أيضا بأنه مكمل يستخدم لعلاج المشاكل الصحية المختلفة، حيث إنه يحتوي على مادة epigallocatechin gallate الذي يمكن استخدامها لإعادة نمو الشعر.

5- تحقق من مستويات فيتامين د لديك:

قد تكون هناك علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين (د) والإصابة بالصلع الموضعي، لذلك، من المهم استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، وقد يساعدك استخدام مكملات فيتامين (د) التي يصفها طبيبك، والحفاظ على نظام غذائي صحي، وتعريض نفسك لأشعة الشمس على علاج تساقط الشعر بطريقة أسرع مما كنت تتوقع.

6- تجنب تمشيط شعرك عندما يكون مبللا:

يمكن أن يتسبب تصفيف شعرك بعد غسله مباشرة إلى حدوث تساقط الشعر والصلع، لذا من الأفضل ترك شعرك يجف ثم استخدمي مشطا واسع الأسنان وتمشيطه بلطف.

7- العرقسوس:

يحتوي العرقسوس على فوائد تشمل تحفيز جذور الشعر، ودعم نمو الشعر، وتقليل ترقق الشعر، ويمكنك أيضا استبداله بشامبو عشبي طبيعي يحتوي على العرقسوس واستخدامه بشكل يومي.

8- الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيا قد تحسن نمو الشعر، ويمكن أن يكون لها أيضا تأثيرات مضادة للفطريات ومضادات الأكسدة ومضادة للميكروبات على فروة رأسك، ويمكنك الاستفادة منه عن طريق مزجه مع زيت آخر مثل الجوجوبا أو جوز الهند أو الأرجان، ثم ضعيه على شعرك ثم غطي رأسك بغطاء لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه.