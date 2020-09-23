أسرار مكياج عيون رؤى الصبان بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - لطالما كانت المذيعة والممثلة رؤى الصبان من عاشقات أساليب المكياج الناعم والهادئ، حيث نادراً ما نراها تلجأ الى ألوان المكياج القوية والبارزة، وإنما تميل الى إبراز ملامح وجهها بمكياج رقيق أنثوي. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز أسرار مكياج عيون رؤى الصبان، عبر صور رصدناها من حسابها عبر موقع إنستقرام.



ألوان ظلال العيون

مكياج على طريقة رؤى الصبان



تعشق رؤى الصبان مكياج العيون الهادئ، فهي تميل الى ألوان ظلال العيون المنعشة والخفيفة، بدليل اعتمادها في غالبية إطلالاتها، على سبيل المثال كثيراً ما نراها تستخدم ظلال العيون الترابية كالبني بدرجاته المختلفة والبيج، والظلال الناعمة كالزهري والوردي بدرجاته المختلفة، إضافة الى البنفسجي الفاتح، كذلك تميل أيضاً الى الظلال البرونزية والذهبية والنيود بتدرجاته كافة. وما قد يفسر سر اعتماد رؤى الصبان لمكياج العيون الناعم، أنها تمتلك عينين واسعتين، وبالتالي هي لا تحتاج الى استخدام الكثير من مستحضرات مكياج العيون، أو اعتماد مكياج عيون قوي أو ثقيل. وبالنسبة الى طريقة رؤى الصبان في تطبيق ظلال العيون، فهي ترتكز بشكل أساسي على تظليل الجفن العلوي الثابت والمتحرك، وفي أحيان أخرى تعمد أيضاً الى استخدام الظلال على منبت الرمش السفلي، أو تحته مباشرة.

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أيلاينر وماسكرا

رؤى الصبان



ككل امرأة شرقية، تميل رؤى الصبان كثيراً الى استخدام الكحل والأيلاينر والماسكرا، التي تستبدلها أحياناً بالرموش الاصطناعية، فهي تدرك تماماً مدى التأثير الإيجابي لهذه المستحضرات في تعزيز جمال المكياج وتوسيع العين والحصول على نظرات جذابة. فنراها تستخدم الكحل، لا سيما البني داخل العين، وكذلك رسمات الأيلاينر الناعمة، حيث تحدد به العين بطريقة مفعمة بالأنوثة بعيداً عن المبالغة. ولأن رسمة الحواجب جزء لا يتجزأ من مكياج العين، فدائماً ما تعتمد رؤى الصبان رسمة الحواجب الطبيعية، لا سيما أنها تمتلك حاجبين عريضين، فتكتفي بملء الفراغات فيهما بطريقة ناعمة غير مبالغ فيها.