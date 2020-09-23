كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - يعد اختيار لون الروج من الأمور المهمة لدى الكثير من السيدات، فهو يلعب دورا كبيرا في إطلالتهن، وخاصة إذا كان الاختيار صحيحا ومناسبا لدرجة لون بشرتهن.

هناك ألوان روج تناسب صاحبات البشرة البيضاء فقط، ولا تناسب صاحبات البشرة الخمرية والسمراوات، والعكس أيضا، لذا يجب على كل فتاة أن تعرف الألوان التي تليق بها، ويمكن أن تضفي عليها قدرا من الجاذبية والأناقة، للاستعانة بها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" أفضل ألوان روج للسمراوات من موضة 2020 من انستقرام، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة أنيقة ومميزة.



روج باللون البني

روج باللون البني



لإطلالة كلاسيكية هادئة؛ يمكنك وضع روج باللون البني، يمنحك إطلالة طبيعية، ويمكنك الاستعانة به في مختلف الأوقات والمناسبات.

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روح باللون المرجاني

روح باللون المرجاني



إذا كنت تبحثين عن إطلالة تجمع بين الهدوء والأناقة، يمكنك وضع روج باللون المرجاني، ليضفي عليك قدرا من الجاذبية.

ويمكنك الاستعانة بالروج المرجاني في مختلف المناسبات، بشرط أن يتلائم مع لون الفستان الذي ترتديه، لتكتمل إطلالتك الأنيقة.



روج باللون الأحمر

روج باللون الأحمر



لإطلالة أكثر كلاسيكية وأناقة، يمكنك وضع روج باللون الأحمر، فهو من الألوان التي لا تنتهي موضتها عبر الزمان، كما يمكن تنسيفه مع مختلف الإطلالات.

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روج باللون النيود

روج باللون النيود



إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة هادئة في أوقات النهار، يمكنك وضع روج باللون النيود، ليبرز بساطتك وجمالك، وأهم ما يميز الروج باللون النيود أنه يناسب كافة أنواع البشرة.



روج باللون العنبي

روج باللون العنبي



إذا كنت تبحثين عن إطلالة أنيقة وجذابة، يمكنك وضع روج باللون العنبي، فهو من الألوان الكلاسيكية، التي تمنح من يطبقها مظهرا جماليا.

ويمكنك الاستعانة بالروج العنبي مع مختلف الإطلالات سواء النهارية أو المسائية، وهو من أنسب ألوان الروج للسمراوات.



روج باللون الموف

روج باللون الموف



لإطلالة أكثر جاذبية وجرأة، يمكنك وضع روج باللون الموف، فهو من الألوان الجريئة التي يمكن اعتمادها، وتحديدا في الإطلالات المسائية كالسهرات والحفلات.

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