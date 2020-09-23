كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - سبتمبر 2020 شهر مميز بالنسبة للسعوديين والسعوديات؛ إذ يحتفلون من خلاله باليوم الوطني السعودي، وهنا يتسابق البعض في القيام بمظاهر ومشاهد احتفالية مختلفة للتعبير عن روحهم الوطنية وحبهم لوطنهم، وفي إطار حملة مجلتي الخليج 365

«لمتنا سعودية» للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 ما زالت الحملة تتلقى الانضمامات من الشخصيات العامة على مستوى الوطن العربي والمملكة، وهنا تنضم إلينا من مركز ملدا فرع الخياط أخصائية الشعر «منال خطاب» لتقدم لنا أفكاراً لأجمل تسريحات شعر مناسبة لليوم الوطني السعودي 2020.

أخصائية الشعر منال خطاب



• أجمل تسريحات شعر مناسبة لليوم الوطني السعودي 2020

خصل الاكستنشن باللون الأخضر على الضفائر



- إضافة بعض خصل الاكستنشن باللون الأخضر على الضفائر متعددة الأشكال، ويمكن عمل تسريحة البونيتل (ذيل الحصان)، ونضيف لها بعض الإكسسوار مثل الشريطة الخضراء أو نستخدم البخاخ الملون باللون الأخضر الخاص بالشعر لتجنب الضرر وسهولة إزالته بالماء ونقوم بتلوين خصل متعددة بالبونتيل.

- بإمكاننا إضافة شعار «سيفين ونخلة» على تسريحة الدونات بالطباعة بلمعة الإكليل الخضراء، وهكذا أصبحت التساريح معبرة بالفرحة وإدخال البهجة للمواطن وإسعاده بالمشاركة بأقل التكاليف وبسهولة تنفيذها لنفسها وبدون أضرار أو الخوف من أي مجهود.

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• طرق مختلفة لصبغ الشعر بشكل مؤقت باللون الأخضر:

تسريحات مميّزة



- بخاخات صبغة الشعر المؤقتة باللون الأخضر هناك عدة أنواع متوافرة في محلات أدوات التجميل، منها ما يشبه الصبغة العادية أو الإسبراي أو الشامبو الملون، وتتميز بأنها تدوم لبعض الوقت.

- طباشير الشعر بألوان الباستيل متوفرة في أغلب محلات أدوات التجميل، وكذلك مواقع البيع الكبرى على الإنترنت.

- جل الأخضر لتلوين الشعر: الصبغة على شكل مادة الجيل تلون الشعر فى ثوانٍ وبشكل آمن ومتوفرة بعدة ألوان مختلفة، وتتميز بأنها جداً آمنة على الشعر، وفي حال أردت أن تتخلصي من اللون ما عليك سوى أن تستحمي بالشامبو العادي.

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