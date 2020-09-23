صبغات شعر باللون الأخضر مناسبة للاحتفال باليوم الوطني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - يُعتبر اللون الأخضر من الألوان التي ترمز إلى حب الوطن، نظراً لما يحمله من أبعاد في عَلم المملكة العربية السعودية. لذلك إن كنت تبحثين عن تسريحة شعر مثالية للاحتفال باليوم الوطني السعودي ، ما رأيك إذاً في إلقاء نظرة على باقة من التسريحات الناعمة لعلك تستوحين منها إطلالاتك لتلك المناسبة المميزة؟

ثلاث طرق لتحصلي على شعر باللون الأخضر



• ثلاث طرق سهلة التطبيق لتحصلي على شعر باللون الأخضر الساحر بشكل مؤقت في هذه المناسبة الوطنية السعيدة، والذي ستتيح لك فرصة تجربة اللون على شعرك ولون بشرتك دون أن تهدري الكثير من المال والوقت عند مصففي الشعر. أيضا هذه الفكرة الذكية ستساعدك على تجديد شعرك بين الحين للآخر إن كنت لا تفضلين صبغ الشعر بشكل دائم.



• طرق مختلفة لصبغ الشعر بشكل مؤقت باللون الأخضر:



1. الضفائر الإفريقية باللون الأخضر، ضفائر الحبال الكبيرة والراستا هي تسريحات كلاسيكية جميلة يمكنك عملها دون حاجة للذهاب إلى الصالون.

احتفلي باليوم الوطني مع تسريحات "بخصل خضراء"

2. بخاخات صبغة الشعر المؤقتة باللون الأخضر هناك عدة أنواع متوفرة في محلات أدوات التجميل، منها ما يشبه الصبغة العادية أو السبراي أو الشامبو الملون، وتتميز بأنها تدوم لبعض الوقت.

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3. طباشير الشعر بألوان الباستيل متوفرة في أغلب محلات أدوات التجميل، وكذلك مواقع البيع الكبرى على الإنترنت.



4. جل الأخضر لتلوين الشعر: الصبغة على شكل مادة الجيل تلون الشعر في ثواني وبشكل آمن، ومتوفرة بعدة ألوان مختلفة وتتميز بأنها جداً أمنة على الشعر، وفي حال أردتِ أن تتخلصي من اللون، ما عليك سوى أن تستحمي بالشامبو العادي.

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