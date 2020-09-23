كيف تختارين الأكسسوارات المناسبة لعبايتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - لا تزال العباية الخليجية من القطع الرائجة في الدول العربية في كل المواسم، وتفضِّلها الكثيرات من السيدات، بالإضافة إلى كونها اللباس المعتاد للنساء الخليجيات، ولكن مع تنوع خطوط الموضة وحرص الكثيرات من النساء على مواكبتها، فقد أصبح من الضروري تنسيق الكثير من الأكسسوارات بمختلف تصميماتها مع العبايات التي تناسب تصميم كل واحدة وشكلها، وذلك بالتركيز على نوعية القماش وخامته، بالإضافة إلى لونها والمناسبة التي تنوين الذهاب لها، وبإمكانك التنوع في اختيار الأكسسوارات من الحقائب والأساور والخواتم وغيرها، لتحصلي على مظهر مميز يبزر جمالك وشخصيتك.



طرق اختيار الحقيبة المناسبة للعباية

اختيار الحقيبة المناسبة للعباية



تختلف تصميمات الحقائب بكونها من الأكسسوارات التي تلعب دورًا كبيرًا في إطلالتك، ولحديثنا عن العبايات فيمكنك تنسيق الحقيبة مع العباية بمختلف أشكالها، وذلك لمظهر عملي وعصري، فإذا كنت تبحثين عن إطلالة فاخرة ومناسبة للحفلات المسائية فيمكنك اعتماد الحقيبة الصغيرة بمختلف تصميماتها، فإذا كانت عباءتك مطرزة أو مصممة من خامة فخمة كالساتان فننصحك بأن تكملي إطلالتك بحقيبة ملونة بدرجة مناسبة للتطريزات أو مصممة بلون حيادي وبمظهر فاخر من إحدى دور الموضة المميزة، وإن كنتِ تَرْتَدِينَ العباية أثناء ذهابك إلى العمل أو لمشاويرك النهارية فاعتمدي العباية السوداء الكلاسيكية مع الحقيبة الكبيرة، وإن كنتِ تحبين اللمسات اللامعة فارتدي حقيبة يد بسيطة مصممة بمقبض معدني، ولتطبيق خطوط الموضة اعتمدي في مظهرك اليومي أو إطلالاتك مع الأصدقاء الحقيبة المفضلة لك مع صيحة الحقائب الميني المصممة بشكل صغير، والتي تناسب العبايات الملونة أو المطبوعة بالورود.

تابعي المزيد: ربطات سكارف ناعمة لمختلف المناسبات



تنسيقات الأكسسوارات مع العباية

تنسيقات الأكسسوارات مع العباية



تحتار الكثيرات من النساء في طرق تنسيق الأكسسوارات المناسبة للعبايات بمختلف ألوانها، وللمساعدة ننصحك بأنه إن كانت هناك نقشة ملونة في العباية فعليكِ أن تجعلي الأكسسوارات المرافقة لمظهرك من اللون ذاته، ويمكن ذلك باعتماد النظارة الشمسية والحقيبة والحذاء وبعض الخواتم أو الساعات من ذات اللون، أما لو كانت قبة العباية مزينة بكثير من التطريز فمن غير الضروري ارتداء عقد، وإذا كانت الأكمام مزينة بتطريز فتجنبي الأساور أيضًا؛ حتى لا تجعلي مظهرك لافتًا للأنظار ومبالغًا فيه، وإن كانت خامة العباية مصنوعة من قماش الساتان المزين باللمعة فلا تبالغي في الأكسسوارات، بل قلّليها لأدنى حد ممكن، أو اجعليها بدرجات لونية منطفئة، وتجنّبي الأكسسوارات ذات الألوان الحادة أو تلك التي تُصدر أصواتًا عند احتكاكها، لتظهري بإطلالة أنيقة ومفعمة بالأنوثة. وواكبي -عزيزتي- بين هندسة التصميم والزخارف والأكسسوارات؛ فعلى سبيل المثال إن كانت القبة دائرية فاعتمدي عقدًا دائريًّا بسيطًا، وإن كانت بفتحة السبعة فاختاري عقدًا بشكل المثلث، وهكذا. واحرصي على إبراز شخصيتك؛ فإذا كنت صاحبة شخصية كلاسيكية فاختاري الأكسسوارات ذات اللون الذهبي مع عبايتك، أما إذا كنت شخصية جريئة فالفتي الأنظار بأكسسواراتك المعدنية البراقة، كما أن العباية الممزوجة بالأسود والبيج تليق بها الأكسسوارات ذات اللون الأصفر، وإن كانت عبايتك ملونة فاختاري تصميم المجوهرات بدرجة فاتحة من لون العباية، أو اختاري لونًا محايدًا آخر.



شخصية النساء تلعب دورًا كبيرًا في تنسيق إطلالاتهن، ولأن العباية قد تخفي بعضًا منها، فيمكنكن الاستعانة بالأكسسوارات التي تُظهرك بشكل مميز، كما يمكنك التماشي مع خطوط الموضة من خلالها؛ بكون أن العباية لها تصميمات خاصة بها وصيحات بسيطة ومناسبة لمن يتعمَّقن بها ويحرص على تفاصيلها، فاعتمدي التنسيقات والتفاصيل التي تجعل مظهرك مثاليًّا بتطبيق نصائحنا المختلفة لك.

تابعي المزيد: لخريف 2020.. لا تتخلي عن هذه الإكسسوارات