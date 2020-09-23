لمناسبة العيد الوطني مصمّمون ومصمّمات يشاركون في حملة "لمتنا سعودية"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - عملت السعودية على تشجيع المواهب الوطنية في مختلف المجالات، لا سيّما تصميمُ الأزياء بمختلف أنواعه، حيث شهد هذا النوع من العمل إقبالاً كبيراً، خاصةً بعد تسليط وزارة الثقافة الضوء عليه بوصفه جزءاً من تراث البلاد.

واحتفالاً بـ اليوم الوطني السعودي، شارك عددٌ من المصممين والمصممات في حملة "لمتنا سعودية" من مجلة الخليج 365.

المصمّمة عذبة البسّام

المصمّمة عذبة البسّام



أثنت عذبة البسام، مصممة الحقائب، على الانفتاح الذي تشهده السعودية حالياً، ما يساعد على الإبداع في مجال التصميم. وحول ما تريد تقديمه بمناسبة اليوم الوطني السعودي، قالت البسام: "أهدي بلادي الحبيبة في هذا اليوم المجيد مجموعاتٍ من حقائب athba التي استوحيت بعض أفكارها من تضاريس السعودية، ونسبتُ لون أخرى إلى علمها الأخضر، وصحرائها الذهبية".

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المصمّمة رنا ريري

المصمّمة رنا ريري



كشفت رنا ريري، مصممة الأزياء، عن أنها تربَّت ونشأت في بيئة سعودية معاصرة دعمت أفكارها لتبدع في مجال الأزياء.

وحول ما تحتاج إليه المصممة السعودية لتبدع، قالت رنا: "نحتاج إلى برامج تدريبية وتثقيفية، وتوفير فرص المشاركة في العروض العالمية حتى نتمكَّن من تطوير مهنتنا وحرفتنا"، مثنيةً على إفساح المجال للمصممات للمشاركة في أسبوع الموضة السعودية لعرض إبداعاتهن بتقديم تصاميم، تُظهر الهوية السعودية العريقة في مجال الأزياء.



المصمّمة منى الريحان

المصمّمة منى الريحان



رأت منى الريحان، مصممة اللانجري، أن البيئة السعودية غنية بالجمال، وهو ما يلمسه كل مصمم ومصممة، ويجسِّد ذلك ففي تصاميمه بتقديم قطعٍ مبدعة، تلائم الفتاة والسيدة العربية عامةً، والسعودية بشكل خاص.

وقدّمت منى الريحان بمناسبة اليوم الوطني السعودي أول قطعةٍ صممتها قبل ١٤ عاماً هديةً للوطن الغالي.



المصمّمة سجى اليوسف

المصمّمة سجى اليوسف



بيَّنت سجى اليوسف، مصممة الأزياء والمجوهرات والحقائب وصاحبة أول براند سعودي خليجي متكامل، أنها تطلق في اليوم الوطني كل عامٍ مجموعةً مميزة وحصرية من المجوهرات، كاشفةً عن أنها استوحت تصاميمها في العام الجاري من تراث وثقافة وتاريخ السعودية.

وعن هديتها لليوم الوطني، أوضحت أنها خصصت قطعةً مميزة لهذه المناسبة، وهي حلقٌ بحجر الملاكيت من مجموعة موزاييك مستوحاة من الفن المعماري الإسلامي.

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المصمّم زياد الملحم

المصمّم زياد الملحم



أعرب زياد الملحم، مصمم المجوهرات، عن سعادته بنجاح المصممين والمصممات السعوديين، قائلاً: "شبابنا أثبتوا نجاحهم في مجال تصميم المجوهرات، ونلاحظ اليوم أن كثيراً من محلات المجوهرات في المعارض العربية تعود إلى مصممين ومصممات سعوديين، وهذا يدل على أن البيئة السعودية تدعم المبدعين". مقدماً بمناسبة اليوم الوطني خاتماً من الذهب مع الألماس وحجر الزمرد هديةً للوطن.



المصمّمة صفاء الرويعي

المصمّمة صفاء الرويعي



أبدت صفاء الرويعي، مصممة الأزياء، فخرها واعتزازها بالعيش في المملكة العربية السعودية التي توفر لأبنائها كل سبل الدعم حتى يبدعوا، مهنئةً الوطن بهذه المناسبة. وأثنت على إنشاء هيئةٍ للأزياء، تهتم بالمصممين والمصممات، وكانت هديّتها للوطن بهذه المناسبة عباءةً مميزة من الشيفون مزينة بكتابات ونقوش إسلامية.



المصمّمة عهود العنزي

المصمّمة عهود العنزي



أوضحت عهود العنزي، مصممة العباءات، أن السعوديين يتمتعون بذوق راقٍ، لذا تبرز بلادنا عالمياً في مجال الأزياء، كاشفةً عن أن "كل مصمم ومصممة له ذوقه الخاص في عمله، ومن جهتي، بوصفي مصممة عباءات، أسعى إلى نشر الهوية الإسلامية والعربية والسعودية عبر تصاميمي حتى تظهر جميلةً ومميزة، وتؤدي الغرض المطلوب منها، مثل العباءة التي أحرص فيها على الستر والاحتشام، وتعدُّد التصاميم والألوان".

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المصمّمة نوال العلي



أشادت نوال العلي، مصممة المجوهرات، بحملة لمتنا سعودية التي أطلقتها "الخليج 365" بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدةً أن البيئة السعودية بيئة خلَّاقة، تفتح لأبنائها مجالات الإبداع، مبينةً أنها استطاعت بفضل موهبتها وطموحها.

وعن هديتها بمناسبة اليوم الوطني، قالت: "سأقدم لوطني في يومه قطعةً غاليةً جداً علي، وهي مورانو إيطالي باللون الأخضر مرصَّع بالذهب، تعدُّ بحد ذاتها تحفة فنية، تُسعِد كل سيدة وفتاة تقتنيها".



المصمّمة هبة حسان فرّاش

المصمّمة هبة حسان فرّاش



أشارت هبة حسان فرّاش، مصممة الأزياء، إلى أنها شغوفة جداً بعالم الأزياء، وصنعت نفسها بنفسها، وأسَّست علامتها التجارية "هبة فرّاش"، كاشفةً عن أنها تهدف إلى تقديم الأزياء بطريقة عصرية بالاستعانة باللمسة الكلاسيكية حتى تحاكي كل امرأة على مستوى وطنها والعالم العربي.

وحول هديتها لوطنها بمناسبة يومه الـ 90: قالت هبة: "في هذا اليوم الغالي على قلوب الجميع، أهدي كل تصاميمي وأفكاري وإبداعاتي لوطني الحبيب، وأحد هذه التصاميم استوحيته من لون صحرائنا الذهبية".



المصمّمة نهى المطيري

المصمّمة نهى المطيري



ألقت نهى المطيري، مصممة الفساتين، الضوء على الأهمية الكبيرة لدور المصممين والمصممات في الوصول بالأزياء السعودية إلى العالمية عبر المشاركة في أرقى محافل الموضة، وتحقيق أعلى المراتب فيها.

وعن هديتها لوطنها بمناسبة يومه الـ 90: قالت: "سأهدي وطني في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً إحدى أكثر قطعي تميزاً، حيث صممتها بشكل خاص لهذا اليوم المجيد".

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