الحزام الرائج والمفضل لدى الفاشينيستا والنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - أصبح الحزام قطعة اكسسوارات أساسية تضيف لمسة جذابة لإطلالة المرأة، ويمكن أن يساعد في شد الخصر أيضاً ليمنح المرأة قواماً ممشوقاً يخفي البطن البارز في بعض الأحيان. شاهدي صيحة الحزام المفضل عند الفاشينيستا والنجمات



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Loewe







اليوم نطلعك على واحد من أبرز تصاميم الأحزمة الرائجة التي يمكن أن تخفي الإمتلاء في منطقة الخصر بفضل تصميمه العريض، كما أنه يساعد في تغيير إطلالتك بالكامل، لتبدو أزياءك جديدة ومميزة بعد إضافة هذا الحزام إليها. إنه الحزام العريض الذي لا ينتهي عند الخصر، بل يمتد لمنطقة أسفل الخصر وكأنه تنورة قصيرة من الجلد.

قدمت دار لويفي Loewe هذا التصميم المميز والمبتكر ليلاقي رغبات العديد من النساء اللاتي تبحثن عن تصميم غير تقليدي، وظهر بعدة ألوان مميزة وأبرزها لون الكاميل.





حزام لويفي على طريقة الفاشينيستا العربيات





دلال الدوب





ارتدت الفاشينيستا دلال الدوب حزام لويفي Loewe بلون الكاميل مع قميص أبيض طويل وسروال أبيض، ونسقت معه حقيبة بنفس اللون وحذاء بدرجة فاتحة من البني.

أيضاً نسقت الفاشينيستا مريم محمد حزام لويفي Loewe البني مع فستان أبيض بقصّة واسعة، وحزام PVC أبيض.

وفي إطلالة أخرى، اعتمدت مريم حزام أسود عريض بتصميم مشابه لحزام لويفي وبعقدة من الأمام، ونسقته مع كنزة وتنورة ماكسي، وأكملت إطلالتها بحقيبة وحذاء باللون الأسود.

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الحزام العريض بوحي من مايا دياب



مايا دياب





اختارت مايا دياب الحزام العريض بلون الكاميل والمزين باكسسوارات معدنية، ونسقته مع فستان أبيض قصير في إحدى جلسات التصوير.

ما رأيك في تنسيق هذا الحزام الأنيق مع أزياءك المختلفة على طريقة الفاشينيستا والنجمات؟



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