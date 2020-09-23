كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - مع بداية كل موسم؛ تحرص ماركات الأزياء العالمية على إصدار مجموعات جديدة ومتنوعة من الأزياء والأحذية والأكسسوارات، لتناسب مختلف الأذواق.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة موديلات من أجمل البدلات الكلاسيكية لرجل الأعمال الأنيق، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.



بدلة كلاسيكية من Dsquared2

بدلة كلاسيكية من Dsquared2



إذا كنت تبحث عن إطلالة كلاسيكية هادئة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق بين موديلات البدلات الكلاسيكية من Dsquared2.

وصُممت هذه البدلة من الصوف، وتتمتع بطية صدر على شكل حرف v، وصف من الأزرار الأمامية، وأكمام طويلة، وجيوب أمامية على جانبي الجاكيت، أما بنطلون هذه البدلة فتم تصميمه بثنية في المنتصف، وجيبين مفتوحين.

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بدلة كلاسيكية من Z zegna

بدلة كلاسيكية من Z zegna



لإطلالة كلاسيكية وراقية؛ يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق بين موديلات البدلات الكلاسيكية من Z zegna، المكون من قطعتين، ومُصمم من مزيج القطن والصوف والموهير باللون الرمادي.

وتتمتع هذه البلدلة بطية صدر مدببة، وجيب عند الصدر، وزر أمامي، مع أكمام طويلة وجيبين بغطاء جانبي، بينما يتميز البنطلون بجيبين جانبيين، وجيبين في الخلف.

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بدلة كلاسيكية من Ermenegildo Zegna

بدلة كلاسيكية من Ermenegildo Zegna



لإطلالة كلاسيكية ومميزة؛ يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق بين موديلات البدلات الكلاسيكية من Ermenegildo Zegna، الذي يتكون من قطعتين وصف أزرار واحد.

وصُمم هذا الموديل المصنوع من الصوف بطية صدر على شكل حرف v ، وجيب على الصدر محدد بقماش، وأكمام طويلة وأزرار أمامية، وجيبين أماميين، كما تم تصميم البنطلون بأرجل مستقيمة، وجيبين جانبيين مفتوحين، إضافة إلى جيبين آخريين من الخلف.

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بدلة كلاسيكية من Boss Hugo Boss

بدلة كلاسيكية من Hugo Boss



لإطلالة أكثر كلاسيكية وجاذبية؛ يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق بين موديلات البدلات الكلاسيكية من Hugo Boss.

وصُممت هذه البدلة بطية صدر على شكل حرف v، وأكمام طويلة، مع أزرار أمامية، وجيب مفتوح عند الصدر، وجيبين أماميين، كما يتميز البنطلون بأرجل مستقيمة، وجيبين مفتوحين، وأخريين من الخلف.

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بدلة كلاسيكية من Saint Laurent

بدلة كلاسيكية من Saint Laurent



إذا كنت تريد الظهور بإطلالة تجمع بين الكلاسيكية والفخامة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق بين موديلات البدلات الكلاسيكية من saint Laurent، والمكون من صف أزرار واحد.

ويتمتع هذا الموديل بطية صدر على شكل حرف v، وأزرار أمامية، وجيبين أماميين بقلاب، وأكمام طويلة، بينما تم تصميم البنطلون بأرجل مستقيمة، وجيبين خلفيين.

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