صور.. مصطفى قمر مع ولديه من "حضن الطفولة" إلى "سند الشباب"

علاقات و مجتمع

شارك تيم مصطفى قمر جمهوره ومتابعيه بصور مع والده وشقيقه احتفالا بعيد ميلاد المطرب مصطفى قمر الذي يصادف الـ22 من سبتمبر.

وظهر مصطفى قمر في صورتين بزمنين مختلفين، في الأولى ظهر وهو شاب صغير مع طفلين هما ولديه.

وفي الصورة الثانية كان الأطفال شبابا، بينما مصطفى قمر في عمر أكبر، وكتب تيم مصطفى قمر في تعليقه على الصورة، "كل سنة وانت سعيد ومرتاح وسند لينا يا ملك العالم".

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وتفاعل عدد كبير مع الصورة عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت مهنئة لمصطفى قمر بعيد ميلاده، ومشيدة بفكرة الصورة.

ومن بين التعليقات، "كل سنة وانت طيب يا نجم النجوم وعقبال مليون سنة"، و"يعني بابا ما شاء الله زي ماهو وانتم اللي بتكبروا".