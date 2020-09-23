كنزي عمرو دياب ترتدي "استومك" في أحدث ظهور.. ومتابعون: "رقيقة وكيوت"

لايف ستايل

اعتادت كنزي، ابنة المطرب عمرو دياب، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حياتها اليومية، حيث تعتبر واحدة من الناشطات والمتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وشاركت كنزي، عبر حسابها، صورة برفقة أصدقائها، وظهرت بملابس صيفية، حيث ارتدت ستوميك كاشف البطن، باللون البني، اعتمدت على الماكياج الهادئ، واضعةً أحمر للشفاه باللون البينك، وفضلت ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

لقيت الصوة التي شاركتها كنزي، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، وتلقت مئات التلعيقات، كان أبرزها،" بنت الهضبة، فخر عيلة دياب، جميلة جميلة، رقيقة وكيوت".