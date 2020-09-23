سمات المكياج المناسب للعمل.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر إن المكياج المناسب للعمل ينبغي أن يمنح البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية، على أن يتحلى في الوقت ذاته بالبساطة والهدوء والبعد عن التكلف والمبالغة.

وأوضحت فيشر أنه ينبغي لهذا الغرض تطبيق أحمر خدود يتألق بدرجات الوردي أو الخوخي مع نفحة من بودرة برّاقة. وكبديل يمكن تطبيق بودرة برونزية للحصول على بشرة تبدو كما لو كانت الشمس قد طبعت قبلة عليها.

وكقاعدة عامة ينبغي على المرأة تسليط الضوء إما على الشفاه أو العيون للحصول على إطلالة عمل غير متكلفة.

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ولهذا الغرض يمكن إبراز جمال الشفاه بواسطة أحمر شفاه يتألق بدرجة صارخة.

وبدلا من ذلك يمكن استخدام ظلال جفون تزهو بالأحمر البوردو وذلك للحصول على إطلالة عيون مشرقة تأسر الألباب. كما يمكن تزيين الرموش العلوية بوضع طبقة كثيفة من الماسكارا، على أن يتم وضع طبقة ماسكارا رقيقة على الرموش السفلية أو تركها بدون ماسكارا.

وأكدت فيشر أن الحواجب تلعب دورا مهما في المكياج؛ حيث إنها تعد بمثابة إطار للوجه. لذا ينبغي استخدام الماسكارا المخصصة للحواجب من أجل تثبيتها وتزيينها.