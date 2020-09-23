موقع طبي: البيض يساعد في علاج تساقط الشعر

صحة

تشعرالكثير من السيدات بالقلق حيال تساقط شعرهن، وهو ما يجعلهن يبحثن عن طرق للتصدي لهذا التساقط المزعج.

ووفقا لموقع Healthline الطبي، فإن هناك طعام يمكن يساعد في علاج تساقط الشعر بتناوله خلال وجبة الإفطار والتي تعمل على تحفيز نمو الشعر.

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حسب أخصائي التغذية رايان رامان، يعد البيض من أفضل الأطعمة التي تحمي من تساقط الشعر، نظرا لأنه غني بالبروتين والبيوتين، وهي ضرورية للحفاظ على بصيلات الشعر الصحية.

ويمكن القول إن البروتين ضروري لدعم بصيلات الشعر الصحية، بينما يستخدم البيوتين لإنتاج الكيراتين، وهو نوع خاص من البروتين يوجد في الشعر، وجزء أساسي من تركيبته الكيميائية.

وكتب رامان لموقع Healthline: "كثير من الناس يريدون شعرا قويا وصحيا، خاصة مع تقدمهم في السن، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك تغيير عوامل مثل العمر والجينات، إلا أن النظام الغذائي هو أحد الأشياء التي يمكنك التحكم فيها".

وأضاف: "في الواقع، يمكن أن يؤدي تناول نظاما غذائيا يفتقر إلى العناصر الغذائية المناسبة إلى تساقط الشعر، والبيض مصدر كبير للبروتين والبيوتين، وهما عنصران مغذيان قد يعززان نمو الشعر، وهو مصدر رائع للزنك والسيلينيوم والعناصر الغذائية الآخرى الصحية للشعر، ما يجعله أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها للحصول على صحة مثالية للشعر".

يذكر أن إضافة المزيد من البيض إلى نظامك الغذائي سيؤدي أيضا إلى زيادة كمية الكوليسترول الحميد "الجيد" في جسمك، وزعم خبراء التغذية أيضا أنها تقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

من جهتها، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن تساقط الشعر يمكن أن يكون بسبب عدد من الحالات المختلفة، ويمكن أن يؤدي الإجهاد أو فقدان الوزن أو حتى نقص الحديد، إلى شكل من أشكال تساقط الشعر.