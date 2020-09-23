ضمن أكثر النساء نفوذا.. من هي أسمهان الوافي كبيرة العلماء في الفاو؟

علاقات و مجتمع

استطاعت المغربية أسمهان الوافي، أن تقتنص منصب كبير العلماء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

ووفقا لبيان المنطمة الأممية، فإن "أسمهان تمتلك معرفة علمية غنية وواسعة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وستشكل ثروة حقيقية للاستجابة للتحديات التي تواجه المنطقة".

وأسمهان الوافي هي المديرة العامة للمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) ومقرها في دبي، وجرى تصنيفها بين 20 امرأة من بين أكثر النساء نفوذاً في العلوم في العالم الإسلامي.

وتعرف أسمهان عالمياً بعملها في الترويج للمحاصيل المهملة وغير المستغلة، واستخدام المياه غير العذبة في الزراعة، وتمكين المرأة في العلوم.

وقبل هذا المنصب كانت الوافي مستشارة لنائب الوزير المساعد لفرع البحوث الزراعية والغذائية الكندية (AAFC) في أوتاوا، كما شغلت مناصب قيادية في مجالها بكندا مابين 2007 و2010.

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ولدى المغربية الوافي ما يقرب من عقدين من الخبرة في مجال البحوث والتنمية الزراعية، في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

حازت الوافي على العديد من الجوائز تقديراً لإسهاماتها في مجال العلوم والسياسات، ومنها وسام الاستحقاق الوطني الذي وشّحها إياه الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية (2014) وجائزة الامتياز في العلوم التي تلقتها من المنتدى العالمي للمفكرين (2014).

وخلال مسيرة عملها التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، أطلقت الدكتورة الوافي العديد من البرامج العلمية وبرامج الشراكات ونجحت في قيادتها، كما رسمت الاستراتيجيات المختلفة، وقدمت الاستشارات المختلفة للحكومات والمؤسسات العالمية للبحوث والتنمية.

وعملت الدكتورة الوافي كخبيرة في العديد من المنظمات الدولية للبحوث، ومن تلك المنظمات المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، والمركز الياباني الدولي لأبحاث العلوم الزراعية (JIRCAS) والمركز الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح (CIMMYT).

شاركت الوافي في عضوية العديد من لجان الخبراء في الاستراتيجيات والفرق الاستشارية، ومنها لجان وفرق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واللجنة العالمية للتكيف، ومنظمة HarvestPlus.