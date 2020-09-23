أحدث ظهور لـ"السلطانة هويام" بعد إعلان حملها دون زواج: أخفت بطنها

علاقات و مجتمع

أثارت اليومين الماضيين، الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في الوطن العربي بـ "السلطانة هويام"، حالة من الجدل وذلك بعد أن أعلنت مطلع الشهر الجاري، حملها في طفلتها الثانية.

ونشرت أوزرلي عبر حسابها على Instagram صورا، من جلسات تصوير حرصت خلالها على إخفاء ملامح حملها.

وظهرت مريم في الصور ترتدي معطفا واسعا مع فستان قصير، وغطت بطنها وهي تجلس على سلالم.

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وعلق أحد متابعيها من العرب على جلسة التصوير، متسائلًا عن حملها :"ع أساس حامل؟ وين بطنها ؟".

كانت مريم كشفت أنها تنتظر قدوم طفلتها الثانية في شهر يناير المقبل، موضحة أن حبيبها أمريكي الجنسية، ولم تكشف عن أي تفاصيل أو تنشر صورة له.

ورفضت "مريم" الإفصاح عن اسم والد الطفلة، وأضافت أنه يحمل الجنسية الأمريكية الجنسية.

وبحسب تصريحاتها لصحيفة Hürriyet التركية، فإن أوزرلي تحدثت عن صعوبات تربية طفل بمفردها، مشيرة إلى أن حياة كل شخص مختلفة عن الآخر، لكن بالنسبة لها كانت دائما تشعر أن الله معها ويساندها وأنها تستطيع تربية ابنتها، فالطفل هبة من الله ومعجزة أن تحضر إنسانا آخر إلى العالم.

وقالت "أزورلي" عن انتقادات حملها من دون زواج، إنه "لا يحق لأحد أن يحكم على أحد، هذا خطأ"، مؤكدة أنها ممتنة لكل ما عاشته وتشكر الله على كل شيء، وأن كل ما يقال الآن لا يؤثر عليها.

يذكر أن مريم أوزرلي حملت كذلك في طفلتها الأولى، دون ارتباط.