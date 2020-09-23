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لايف ستايل
خضع الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، لجلسة تصوير جديدة على أحد الشواطئ أثناء استمتاعهما بالإجازة الصيفية بعدسة المصور الفوتوغرافي جيمو.
وشاركت راندا عددا من الصور التي ظهرت بها مع زوجها والتي ظهرا خلالها مرتدين ملابس باللون الأبيض، وأرفقت تعليقًا متغزلة فيه، قائلةً "عرفت معنى الحب إيه أول ما عيني شافت عينيك، لقيت في حضنك اللي عايزه من الحياة لقيت في حبك قلبي عايش بس ليك".
ويأتي ذلك بعدما حذف موقع "يوتيوب"، أغنية محمد الشرنوبي الجديدة "قلبي ارتاح"، بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد المُبرم مع شركتها والمطرب لإدارة الموقع، وطالبت بحذفها لإخلاله بتعاقدهما، وبعد أن تأكد الموقع من صحة موقفها القانوني قام بحذفها.
ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي، مشاركته في مسلسل "ليه لأ"، مع الفنانة أمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين منهم هالة صدقي، شيرين رضا، مريم الخشت.
كانت هذه تفاصيل خبر راندا رياض تتغزل في الشرنوبي: لقيت في حضنك اللي عايزه (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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