الامارات | محمد رمضان يقبل رأس باسم سمرة: أنت زي أخويا الكبير

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقبل رأس باسم سمرة: أنت زي أخويا الكبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أشهر من التصريحات العدائية بين كل من الفنانين محمد رمضان وباسم سمرة، انتهى الخلاف بجلسة صلح.

وكشف موقع صحيفة "الشروق" أن جلسة صلح جمعت بين سمرة ورمضان، بوساطة من واحدة من العائلات الكبيرة في منطقة الهرم، وتوصلا للصلح.

وقبّل رمضان رأس سمرة، قائلا: "أنت زي أخويا الكبير"، قبل أن يمازحه: "مش أنت قلت عايز تشترك معايا في عمل ونشوف مين بيمثل أحسن، أنت معايا في المسلسل الجديد".

يعود الخلاف بين رمضان وسمرة إلى مارس الماضي، عندما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة بينهما خلال حضورهما حفل زفاف شعبي، وأظهر الفيديو أن سمرة دفع رمضان أثناء غناء الأخير على المسرح ليتمكن من المرور من خلفه، ثم ظهر بعدها فيديو جديد يكشف تفاصيلا لم تتضح في الفيديو السابق، حيث دار نقاش حاد بينهما في البداية انتهى بتجنب رمضان التصعيد ليستكمل غناءه مرة أخرى، وذلك قبل أن يدفعه باسم بيده.

وعاد من جديد الخلاف بعدما صرح محمد رمضان لبرنامج "ET بالعربي" بأن سمرة سيشارك معه في مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ونفى باسم سمرة تعاقده على المسلسل.

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