إنجي خطاب توجه رسالة لهيثم أحمد زكي: دايما على بالي

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة إنجي خطاب، صورة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وطالبت متابعيها بالدعاء له، وذلك عقب مرور 11 شهرا على وفاته.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة، قائلة: "مش بنساك دايما بتيجي علي بالي، وبفتكر دور من أحب الأدوار اللي عملتها معاك هنادي في كلبش".

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وطالبت الفنانة متابعيها بالدعاء للفنان الراحل، "⁦⁩متنسوش هيثم في دعائكم لعل الله يسخر لكم من يدعو لكم .. وحشتنا يا هيثم الله يرحمك ويغفر لك ويعوضك بالجنة".

وفاة هيثم احمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، يفيد بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة، هو هبوط حاد في الدورة الدموية.