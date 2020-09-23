بعد قسم رضا عبدالعال.. ما حكم الحلف بالطلاق؟

فتاوى المرأة

دائما يثير رضا عبدالعال المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي طنطا، الجدل بتصريحاته غير المعتادة من نجوم الرياضة، وكان آخرها، حديثه عقب مباراة الزمالك وطنطا، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد بالجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلق عبدالعال قائلا ردا على سؤاله عن غضب طارق حامد من انتقاده له، قال: "اللي عايز يزعل يزعل، أنا بنتقد اللاعب في الاستوديوهات التحليلية، حتى يصبح نجم مصر وأفريقيا في مركزه".

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ورداً حول قوله "ما تشمتوش فيا طارق حامد"، أقسم رضا عبدالعال بالطلاق، أنه لم يتحدث هكذا مع اللاعبين قبل المبارة، قائلًا: "عليا الطلاق ما حصل".

حكم الحلف بالطلاق

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

إن الحلف بالطلاق لا يقع شرعًا ولا قانونًا، لكونه يأتي للتأكيد والتهديد، والزواج هو ميثاق غليظ لا يجب أن يدخل في هذا الإطار.

وأشار إلى أنه يجوز الحلف بالطلاق، ولكن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وليس كل جائز نفعله في أي وقت، وليس كل مباح متاح، ووقع الطلاق أو لم يقع يجب الرجوع إلى دار الإفتاء.