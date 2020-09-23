"مختلفة عن أمينة والباب كان يتقفل الساعة 9".. هكذا تحدثت ابنة آمال زايد عنها

علاقات و مجتمع

كانت لسان حال السيدات المقهورات، اللاتي يرتضين العيش في ذل ومهانة، متحملات قسوة أزواجهن وعنفهم المتبع ضدهن، "أمينة" بطلة ثلاثية نجيب محفوظ، في بين القصرين والسكرية وقصر الشوق، التي عانت من فتور زوجها "سي السيد"، فكانت مثالًا للزوجة المصرية المطيعة، التي لا تخالف أمر زوجها، وتخاف منه وتهابه، وهو ما برعت في تجسيده على شاشات السينما الفنانة آمال زايد.

ويتزامن اليوم 23 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة آمال زايد، ويُقدم "هُن"، ملامح من شخصيتها الحقيقية على غرار السينما والأضواء.

خلعت الفنانة آمال زايد، ثوب "أمينة"، التي تقمصته في السينما، لتنزعه من الواقع والحياة الشخصية، التي روت كواليس حياتها ابنتها مهجة، خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح".

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"والدتي اتجوزت من ضابط جيش علمها الانضباط، وكونت معاه امبراطورية ميم"، بهذة العبارة بدأت مهجة ابنة الفنانة الراحلة آمال زايد الحديث عن والدتها وحسن إدارتها للمنزل، واختلافها عن "أمينة"، مضيفة" كان والدي عبدالله المنياوي، أحد الضباط الأحرار الذي شارك في ثورة يوليو 1952، رفض عملها كممثلة في البداية وطلب منها التفرغ للبيت والأسرة".

وتابعت مهجة، "لحبها له اضطرت أن تترك التمثيل فعلا، فإنها وبقوة شخصيتها عادت مرة أخرى بعد ما يقرب من 13 عاما للتمثيل، متحدية شخصية "أمينة" التي مثلتها.

كانت "آمال" صاحبة القرار في المنزل، بخلاف ما كانت عليه"أمينة"، تلك المرأة التي لا حول لها ولا قوة من زوجها المتسلط، "والدتي ربتنا بطريقة عنيفة، وتعلمت منها كثيرًا، حطيت لنا مواعيد، نخرج بس قبل 9 نرجع علشان الباب هيتقفل".

بقوة شخصيتها كأم استطاعت أن تحقق الانضباط داخل بيتها، وأرست قواعد لـ"أولاد الفنانة"، كي لا يتحدث أحد بسوء عنهم، سواء في سلوكيات أو تأخر خارج المنزل، وهو ما ورثته لأبنائها.

أمينة في السينما وآمال في الواقع

تشابهت آمال مع "أمينة" في حبها لأولادها، وتجلى هذا التشابه عند وفاة ابنة "آمال" وهي تبلغ من العمر 23 عاما وتدرس في بكالوريوس طب، وما خلفه من حالة بكاء هستيرية وتأثر شديد حتى أنها لم تستطع أن تكمل حياتها فتوفت بعدها بشهرين، وكان هو حال أمينة بعد موت ابنها في فيلم "بين القصرين".