بعد أنباء ارتباطها بالداعية معز مسعود.. أبرز قصص الحب في حياة حلا شيحة

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل صاحبت الفنانة حلا شيحة، حول أنباء ارتباط الفنانة بالباحث الإسلامي معز مسعود، عقب ما يقارب السنة عن انفصاله من زوجته شيري عادل.

الأمر الذي زائد من تأكيد الشائعة، هو تعليق "حلا" على آخر صورة لـ"مسعود"، ظهر خلالها أثناء لعبه على "جيتار" خلال جلوسه بالشارع، معلقًا باللغة الإنجليزية: "شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد الفنانة: "هاي معز.. من ألتقط هذه الصورة؟".

قصص حب في حياة حلا شيحة

الفنان هاني عادل

Advertisements

كانت قصة الارتباط الأولى بالفنان هاني عادل، عام 2006، لكن زواجهما لم يكتمل قبل أيام من الزفاف لسوء تفاهم انتهى بالطلاق.

يوسف هاريسون

وكشفت حلا شيحة عن تفاصيل قصة حبها وارتباطها بزوجها يوسف هاريسون، في مداخلة هاتفية بقناة "الناس"، قائلة إنها التقت أثناء سفرها للخارج بشاب كندي إيطالي الجنسية تربى في الإسكندرية، أعجبت به وأعجب بها، لكنه لم يكن مسلمًا آنذاك، فانتهت العلاقة فور عودتها إلى القاهرة واستئنافها لنشاطها الفني.

وشاءت الأقدار أن يعتنق ذلك الشاب المدعو "يوسف هاريسون" الديانة الإسلامية، وذلك في نفس العام الذي ارتدت خلاله "حلا" الحجاب، وفور عودته إلى مصر بعد 5 سنوات من اللقاء الأول علمت "حلا" بوجوده، وحرصت على إحياء العلاقة مرة أخرى، خاصة بعد معرفته بالتزامها الديني وأنها تمنته منذ سنوات أن يكون زوجًا لها، وبالفعل تم الزواج في 2007.

وانتقلت حلا شيحة إلى كندا رفقة زوجها يوسف، وأنجبا 4 أطفال فيما بعد، ثلاثة بنات هن خديجة وهنا وعائشة، وولد وحيد يُدعى أحمد، واتفقت حلا مع زوجها السابق أن يحتفظ كل طرف بطفلين، فبقى مع الأب كلا من "خديجة وهنا" لأنهما الأكبر سنا، وعادت حلا إلى القاهرة ومعها من أبنائها الأربعة "عائشة وأحمد".