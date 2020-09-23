بعد شائعة ارتباطها بمعز مسعود.. حلا شيحة عن الزواج: مركزة في شغلي

علاقات و مجتمع

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وعلقت شقيقة حلا الفنانة هنا شيحة على ما تم تداوله في تصريح لـ "الوطن" قائلة: "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو التأكيد.

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وعن نيتها الزواج مجددًا بعد انفصالها عن زوجها السابق، كشفت عما يدور في رأسها حول الزواج خلال لقاء لها على برنامج "عرب وود"، حيث تحدثت عن بعض الأمور الشخصية، وأمنيات الطفولة، ورغبتها أن تصبح مغنية إذ لم تكن ممثلة.

"دلوقتي مركزة في شغلي وولادي وحياتي، صعب اتجوز دلوقتي"، هكذا جاء رد حلا شيحة، خلال فقرة "سؤال وجواب" على برنامج "عرب وود"، عن رغبتها ونيتها الزواج خلال البرنامج، كما تحدثت عن أكثر شائعة أضحكتها وهي زواجها من الفنان محمد رمضان، "بصراحة إشاعة فعلا ضحكتني مش ضايقتني".

يذكر أنحلا شيحة تعرضت قبل ذلك لشائعات زواج سبقت معز مسعود ومحمد رمضان، ففي نهاية العام الماضي كشفت حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"، وذلك بعد أن انتشرت شائعة لاحقتها.

وتداول في تلك الأثناء أن هناك علاقة عاطفية سرية تجمعها برجل أعمال مصري، أهدى لها "فيلا" بالتجمع السكنى الذي يملكه، لتعلق على الأمر: "هاتولي الفيلا.. ومش عايزاه هو"، مؤكدة أنها لا تعلم سبب تداول تلك الشائعة، خاصة أنها منشغلة حاليا بعملها الفني وأسرتها.