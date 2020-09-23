علاقات و مجتمع

كتب: هن - 02:46 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2020

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لكلبتها وهي تضع "بوكليت" في شعرها. وعلقت هالة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "حببتي عامله نيو لوك جديد". Advertisements وأبدى متابعي الفنانة هالة صدقي إعجابهم بـ "كلبتها" فبعضهم سأل عن اسمها وآخر سألها "هي هتتجوز قريب ولا إيه؟"، "حلاوتك يا بوبي أنا بقالي سنة مرحتش بيوتي صالون". وكشفت هالة صدقي في وقت سابق، أن حزنها على موت كلبتها "سوشي" استمر 6 أشهر، ظلت خلالها ترتدي الملابس السوداء. وأضافت "هالة"، خلال لقائها ببرنامج "السم في العسل" على قناة "MBC مصر2"، أنها دفنت "سوشي" في منزلها، وظلت تشعل كل يوم لها شمعة خلال فترة الستة أشهر بعد موتها، وأن تعاملها مع الكلبة "شوسي" جعلها تكره البشر، وذلك لحبها الشديد لها دون مقابل.

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كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تنشر صورة كلبتها بـ"البوكليت".. ومتابعة: "سنة مرحتش كوافير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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