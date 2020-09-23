المصروفات تغطي "السابلايز".. مطالب أولياء الأمور: "دي أو دي"

ماما

تعتبر مصروفات المدارس الخاصة من المشكلات التي تواجه أولياء الأمور في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بسبب الزيادات التي تقررها المدارس الخاصة، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار "السبلايز"، وهي عبارة عن ورقة تحوي داخلها قائمة طويلة من الطلبات، ويمثل ذلك عبء مادي يحمله أولياء الأمور على عاتقهم.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أزمة المدارس الخاصة ومصروفاتها ستستغرق ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن "البعض يعتقد بأن الدولة تمتلك عصا سحرية لحل الأمور غدًا"، وفق تعبيره، خلال لقاء لبرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية "المحور"،

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أولياء الأمور: إما السابليز أو المصاريف.. الاتنين كتير علينا

معاناة كل عام كما يرويها أولياء الأمور من ارتفاع أسعار مصروفات المدارس الخاصة وقائمة طلبات المدارس كل عام، تقول ليلى السيد، ولية أمر طالبان بمرحلة رياض الأطفال والابتدائية، "قائمة طلبات غريبة كل سنة ومفيش مراعاة لظروف البلد الواقعة ومن ضمن القائمة ورق A4 لطلبة رياض الأطفال معرفش يستخدم في إيه وغيرها من الطلبات المبالغ فيها".

معاناة تعيش فيها سمر طارق، ولي أمر، بسبب مصروفات المدارس الخاصة مع قائمة طلبات المدارس المقررة كل عام، "أضاف على قائمة السنة دي أدوات مختلفة للتعقيم، بالإضافة لقائمة الطلبات المقررة كل عام، يا إما المصاريف أو السبلايز الاتنين كتير علينا".

وترى منال مدحت، ولي أمر ثلاث طلاب في مراحل دراسية مختلفة، أن معرض "أهلا مدارس" وفر الكثير فيما يتعلق بقائمة طلبات المدارس، "المعرض أسعاره حلوة جدا وفي متناول الجميع".