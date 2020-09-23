علاقات و مجتمع

أعلنت منذ قليل، الفنانة رنا سماحة خطوبتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وفوجئ متابعي رنا سماحة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" بتغيير حالتها الاجتماعية إلى "مخطوبة". Advertisements وعلق متابعي "رنا" على خبر خطبتها بسيل من التهاني والمباركات. من جانبها لم تكشف "رنا" عن أي تفاصيل تخص الخطبة أو عريسها واكتفت بإعلان الأمر. وطرحت رنا سماحة أغنيات من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "7 رجالة"، والذي اختارته بمشاركة جمهورها.

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كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة تعلن خطوبتها دون الإفصاح عن هوية خطيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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