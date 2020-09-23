الامارات | «من بيننا عهد» يجمع محمد عبده وعيضة المنهالي

شكرا لقرائتكم خبر عن «من بيننا عهد» يجمع محمد عبده وعيضة المنهالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتمع الفنان السعودي القدير محمد عبده، و«صوت الإمارات» الفنان عيضة المنهالي، بعمل وطني غنائي حمل عنوان «من بيننا عهد»، أظهر عمق العلاقات بين السعودية والإمارات، التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، مؤكدين من خلال الصوتين الكبيرين في عالم الأغنية الخليجية مختلف أنواع المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

عرض العمل الوطني «من بيننا عهد» من خلال فيديو كليب صور خصيصاً من إنتاج وزارة الثقافة وتنمية المعرفة دولة الإمارات، وإخراج ماجد العيسى، بعد أن كتب الكلمات الشاعر سيف كميدش الكعبي، ومن إخراج موسيقي وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح، وقام بأداء صوت «الحوربه» صالح عبدالواحد، وبمشاركة الغناء مجموعة كورال الإمارات، وكورال شباب السعودية، طرح العمل عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع «يوتيوب»، وعبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

الأغنية تؤكد المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

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