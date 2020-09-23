الامارات | نقابات هوليوود وشركات الإنتاج.. أخيراً تتوصل إلى اتفاق

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابات هوليوود وشركات الإنتاج.. أخيراً تتوصل إلى اتفاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت نقابات هوليوود الكبرى، أول من أمس، عن صفقة مع أبرز استوديوهات الإنتاج السينمائي بشأن التدابير الواجب اعتمادها لتنشيط العمل في القطاع، مع مراعاة مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. ووصلت المحادثات التي استمرت أشهراً بشأن إخضاع العاملين في القطاع لفحوص الكشف عن «كوفيد-19» والمعدات والنفقات المخصصة لمعالجة العاملين المصابين بالفيروس إلى طريق مسدود، في ظل الحاجة حالياً إلى الحصول على موافقة النقابة على كل مشروع سينمائي أو تلفزيوني بشكل منفصل.

وقال مدير اتحاد نقابات هوليوود توماس أودونيل «أخيراً وبعد طول انتظار لدي ثقة بأن هذه البروتوكولات المتشددة والمدروسة كتلك المعتمدة في أي قطاع صناعي في أميركا ستبقي طواقم العمل والممثلين بأمان، كذلك الأمر مع المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها».

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