ليلى علوي تشارك في تحدي الطفولة بصورة نادرة.. ومتابعون: "من يومك قمر"

لايف ستايل

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في تحدي الطفولة، المتداول حاليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت "ليلى" صورة نادرة من طفولتها، وقارنتها بصورة بملامحها الحالية. Advertisements وتفاعل المتابعون بالتعليق على الصورة: "دا أنتي؟"، "العشق أنتي"، "العسل عسل من يومه"، "من يومك قمر". كانت آخر مشاركات الفنانة ليلى علوي في دراما رمضان، في عام 2016 من خلال مسلسل "هي ودافنشي"، مع الفنان خالد الصاوي، كما شاركت في فيلم "الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن" ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

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