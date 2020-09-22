الطبيب النفسي الخاص بـ"أصالة": تألمت وتخطت الصعب

علاقات و مجتمع

وجه الدكتور مصطفى النحاس، الطبيب النفسي للمطربة السورية أصالة نصري رسالة دعم لها، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مشاركًا عددًا من الصور بإطلالتها الأخيرة التي ظهرت بها، خلال الإعلان عن أغنيتها "بيان"، من ألبومها الغنائي الجديد "لا تستسلم".

وظهرت "أصالة" خلال الصور بحجاب "تربون" أبيض اللون وغير منقوش، مع فستان أبيض فضفاض للغاية، ومكياج بسيط وإكسسوارات فضية كبيرة الحجم.

وأرفق الطبيب تعليقًا على الصور التي شاركها، قائلًا" في رحلتنا بنختبر الآلم بدرجات، ولحظة عُنق الزجاجة اللي بنختبر فيها أعلى درجات الآلم عندنا الاختيار نستسلم ونرجع للقاع أو نقف لنفسنا ونعدي الصعب ونكمل.. ساعتها إبداعنا بيكون مختلف ومُلهم، وكل خطوة بنمشيها لنفسنا بتقّربنا أكتر للسكينة والسلام الداخلي".

وتابع الطبيب النفسي خلال رسالته للفنانة السورية أصالة، "أصالتي تألمت فأبدعت، اختارت تُدرك الموجود وتقدّره فتخطت الصعب وبقت النسخة الأفضل والأحب ليها ولينا".

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وأضاف النحاس، "لا تستسلم هو عنوان المرحلة وعنوان ألبوم لا يمكن وصفه فقط بكلمات، يتحس في كل حرف وأنت بتسمعه.. مليون مبروووك يا أختي الحبيبة جدا".

لقيت الصور التي شاركها الطبيب النفسي، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وانهالت التعليقات عليه، وكان من أبرزهم الفنانة أصالة ردًا على الكلمات التي قالها والإشادة بها، "مصطفى الغالي الله يسعدك ويخلّيلي قلبك ويحفظ عيلتك وتضلّ أخي اللي بيدلّعني وبيراعيني وبيفهمني وبيداويني".

وكان من أبرز تعليقات المتابعين والمحبين للفنانة، " برغم الألم والإنكسار اللي جواها لا زالت قوية وصامدة، الله يعوض عليها كل خير ست جميلة قلبا وقالبا، أصالة مثال للمرأة القوية الطيبة اللي قادرة تقوم وتتحرك وتداوي جرحها وترجع أحسن من الأول بحبها وعلى أد ما حياتها مليانة وجع لكن هي بتملا حياتنا أمل، ربنا يريح قلبها وبالها ويسعدها بحبها أوي".

وعلقت الفنانة السورية على مقطع الفيديو الذي يُظهرها بالإطلالة "المحتشمة"، قائلة: "بياننا صادر وموثقة طيبي شمس الحقيقة.. ترا منت بحاجبها.. قد طال صبري على صدي وتعذيبي.. إلا الكرامة ترا تجهل عواقبها"، مضيفة: "بيان من ألبوم لا تستسلم متاح علي اليوتيوب ورابط الألبوم في البايو".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد "انستجرام" مع مقطع الفيديو، الذي حصد 98 ألف تسجيل إعجاب وآلاف التعليقات، أبرزها: "أنيقة وقوية"، و"زي القمر والتربون حلوة أوي عليكي"، و"جميلة جدًا ومتألقة".