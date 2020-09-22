منها شرب الماء.. 5 طرق لتنظيف القولون من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:

يؤدي تراكم السموم والفضلات في القولون إلى الإصابة ببعض الأعراض المزعجة، ومن أبرزها الإمساك، لذلك يجب الاهتمام بتنظيفه بشكل مستمر، لضمان عمله بشكل أفضل، حيث يعتبر القولون من الأعضاء الهامة بالجهاز الهضمي.

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