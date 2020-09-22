13 استخداما مذهلا لليمون غير الأكل والشرب.. في التنظيف والغسيل والتنقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

قد يعقتد العديد من الأشخاص أن الليمون مخصص فقط للطعام والشراب، لكن له استخدامات متعددة ونافعة في المنزل، إذ نشر موقع "cent sable momma"، الاستخدامات التي يدخل فيها الليمون ومنها:

تنظيف الميكروويف:

يمكنك تنظيف الميكرويف بسهولة عن طريق خلط الماء بالليمون ووضعها داخله وتسخينها لمدة 4/5 دقائق، فيعمل هذا المزيج على تنظيف وتطهير الميكروويف، بالإضافة إلى أنه يجعل ريحته مميزة.

رائحة الثلاجة:

يعمل عصير الليمون على امتصاص كل الروائح الكريهة الموجودة بالثلاجة، وللتجربة ضيفي عصير الليمون إلى إسفنجة وضعيها على رف وستمتص كل الروائح الموجودة بها.

تنظيف ألواح التقطيع:

إذا كانت هناك رائحة على لوح تقطيع اللحمة أو الخضروات فاستخدمي بعض الليمون، فسوف يساعد على تطهيرها وتجديدها.

افركي اللوح بنصف ليمونة واتركيه لمدة 4/5 دقائق ثم اغسليه واشطفيه، وستتخلصين من الروائح القوية، مثل البصل والثوم.

إزالة البقع:

إذا كنتي تعانين من وجود بقعة على الملابس أو السجادة، فيمكنك الاستعانة بالليمون.

افركي نصف ليمونة على المنطقة التي تحتوي على البقعة، واتركيها بضع دقائق ثم رشي عليها القليل من ملح الطعام ثم اشطفيها بالماء.

التخلص من رائحة القمامة:

يمكنك الاحتفاظ بقشور الليمون ورميها في صندوق القمامة، ما يساعدك على التنظيف والتخلص من الملوثات.

ينقي الهواء:

احضري شرائح الليمون وامطيها مع الماء إلى جانب عدة وحدات من القرنفل وسوف تشعري بأن الهواء نقي وبه انتعاش.

رائحة البلاستيك:

إذا كان لديك وعاء بلاستيكي جديد برائحة غير مريحة، افركي به نصف ليمونة واغسليه واشطفيه ستنتهي الرائحة.

حب الشباب والرؤوس السوداء:

إذا كنت تعانين من حب الشباب، فقط ضعي عصير الليمون على الرؤوس السوداء أو البثور، سيساعد هذا في التخلص منهم، ويمكنك أيضًا غسل وجهك بعصير الليمون إذا أردت.

قشرة رأس:

للتخلص من قشرة الرأس، دلكي فروة رأسك بملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه، يمكنك تكرار هذا يوميا.

غسل الفواكه والخضروات:

قطّعي الفاكهة وقلّبها في وعاء من الماء مع 2-3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون، واتركيهم لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي الفواكه والخضروات.

سيساعد ذلك في إزالة الأوساخ والمبيدات من الأطعمة، فقط تأكد من تجفيف الفاكهة والخضروات لضمان نظافتها.

الوحمة أو النمش:

إذا كان لديك وحمة أو نمش، فإن الليمون يساعد على تفتيح البقع العمرية وحتى النمش. فقط ضع كمية صغيرة من عصير الليمون على المنطقة واتركها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطف بشرتك جيدا ويمكنك القيام بذلك كل يومين.

مبيض الأقمشة الرقيقة:

ما عليك سوى نقع الأقمشة الرقيقة في مزيج من عصير الليمون وصودا الخبز لتفتيحها، ولكن تأكدي من عدم وجود مشاكل يحدثها الليمون في لون الملابس.

تنظيف الغسيل:

أضف كوبًا واحدًا من عصير الليمون إلى الغسالة أثناء دورة الغسيل للملابس، سيساعد ذلك على إزالة البقع وترك ملابسك أكثر إشراقًا، كما أنه رائع في إزالة الروائح الكريهة من الملابس.