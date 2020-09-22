5 طرق فعالة للسيطرة على الإفرازات الدهنية للوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تعاني بعض السيدات من زيادة الإفرازات الدهنية للوجه، مما يسبب انسداد مسام البشرة، وظهور البثور، ويحدث ذلك نتيجة عدة عوامل مختلفة، كقلة ترطيب البشرة، وارتفاع حرارة ورطوبة الطقس، والإفراط في استخدام مستحضرات التجميل الغنية بالزيوت. اضغط هنا

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