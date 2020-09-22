جاملها واحضنها.. 10 أشياء بسيطة افعلها باستمرار لإسعاد زوجتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث كل الرجال عن كيفية إسعاد زوجاتهم، لذلك نستعرض 10 أشياء بسيطة يمكن أن تفعلها كي تجعل زوجتك مبتسمة وسعيدة طوال الوقت، وفقا لما ذكر موقع "familytoday".

جاملها

إن قول شيء مثل "أود أن أقابل زوجتي الجميلة" أو "هذا هو نصفي الأفضل" له تأثير كبير للغاية، كما أن الاعتراف بها علنًا كشريك عزيز عليك يؤكد أنك تحبها.

احتضنها عندما تراها

في نهاية يوم طويل شاق بسبب العمل، وعند وصولك إلى البيت يمكنك إسعادها بالاستعانة بـ"عناق" يظهر حبك لها، احرص على إظهار أنك تفتقدها وأنك سعيد برؤيتها.

اسألها كيف يمكنك المساعدة

إذا كان هذا جديدًا بالنسبة لك، فقد تعتقد أن هناك مشكلة، مع الاستعداد الصادق لتقديم يد العون، اسأل كيف يمكنك مساعدتها في أي عمل بالمنزل، كذلك التناغم معها عاطفياً وروحياً، في بعض الأحيان تحتاج منك فقط إلى أذن صاغية كي تحكي لك كل شيء.

دعها تختار ما تريد

سواء فيلم محدد أو لعبة، فدعها تختار ما تريده، يجب أن تعرف أن رأيها مهم، وأن التناوب على هذه الخيارات البسيطة يجعل من السهل التنازل عن الخيارات الأكبر معًا.

سامحها بسرعة

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حتى إذا نسيت فعل أي شيء طلبته منها، على سبيل المثال تجهيز الغداء، هي معرضة أيضا للنسيان مثلك تمام، مع كل ما تفعله لك بشكل صحيح، سامحها عندما ترتكب أخطاء.

امسك يدها في الأماكن العامة

في هذه الأماكن، مد يدك واضغط على يدها، لأن ذلك يحدث حالة من الطمأنينة التي تشعرها بالفخر أنها ملكك، سوف تمشي أطول قليلاً وتبتسم كثيرا.

اكتب رسائل الحب لها

ليس عليك أن تكون "شكسبير"، الفكر أكثر أهمية هنا، ركز على الأشياء المحددة التي تحبها عنها، ويمكنك إخفاء الرسائل في حقيبتها أو تحت وسادتها أو في مكان آخر ستكتشفه، ستفاجأ بسعادة وستقدر كلماتك لسنوات قادمة.

افتح لها الباب

فتح الباب طريقة مهذبة لرعاية زوجتك، من المحتمل أنها نشأت وهي تريد أن تكون أميرة، كن أميرها وحقق لها ذلك.

تحديد ليلة خاصة

في الحياة، تنشغل بالتفاصيل الدقيقة للأطفال والعمل والمجتمع والأسرة، لذلك عليك تخصيص ليلة أسبوعية خاصة لكما فقط من أجل التسلية والترفيه والخروج والتنزه، لا يجب أن يكون الأمر مكلفًا أو باهظًا. فقط ابذل جهدًا لإسعادها.

دعها تطير فرحا

بصفتك شريكًا لها، فأنت في أفضل وضع لمساعدتها على تحقيق أحلامها، اسع لفعل ذلك دائما وحقق لها ما تريد.