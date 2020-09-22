4 نصائح لمرضى السكري تساعد على تذكر موعد الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: تتطلب الإصابة بمرض السكري التباع مجموعة من الإرشادات الطبية للتعايش معه بشكل آمن، وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية، والتي يأتي على رأسها تذكر تناول الأدوية في موعدها المحدد. اضغط هنا

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