رانيا يوسف بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعة: "لابسة ستارة"

لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها والتي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ومحتشمة.

وظهرت رانيا خلال جلسة التصوير، جالسة على أريكة كلاسيكية، مرتدية فستان قطيفة طويل باللون النبيتي، دون أكمام عاري الكتفين، وتركت شعرها منسدلًا، وحرصت على الظهور بالماكياج الهادي الذي تناسب مع إطلالتها.

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لقيت الجلسة التي خضعت لها الفنانة رانيا يوسف، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وكان من أبرز التعليقات، "في حد يخطف قلب حد كدة، ياللي عليكي العين زي القمر وأحلى، جميلة، لابسة ستارة، عروس البحر، إطلالة أنيقة ومحتشمة".

وعادت الفنانة مؤخرًا، تنشر عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور المتحرشين بها عبر حساباتها "الانترنت".

وأظهرت القصص المصورة، بعض الرجال الذين وصفتهم الفنانة بالمتحرشين، مع ذكر أسمائهم، معلقة: "السكوت عن التحرش جريمة، افضحي المتحرش".

وهذه ليست الأولى التي تنشر فيها "رانيا" صور المتحرشين بها، حيث نشرت من قبل عدة صور تعود لبعض الأشخاص، منذ شهرين وتحديدًا، في 13 يوليو الماضي.

وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في شهر نوفمبر المقبل، ويشاركها البطولة كل من أسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول.