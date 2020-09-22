أول ظهور للطفلة كنزي بعد غياب أسبوع.. والديها: "مش مصدقين رجوعها"

علاقات و مجتمع

حالة من الفرحة سيطرت على أسرة الطفلة "كنزي" والتي عادت بعد اختفاء 6 أيام من خروجها من الحضانة، وذلك بعد أن عثر عليها الأهالي داخل بيارة مساء أمس.

وقال محمد عبدالله أبوالعينين، والد "كنزي" في أول ظهور للطفلة كنزي مع أسرتها عبر بث مباشر لـ "الوطن"، إنه فوجئ ببعض الزملاء وأهل المجاورة التي يسكن بها بالعاشر من رمضان يصطحبون ابنته داخل سيارة ملاكي ويهللون "كنزي جت كنزي جت" مؤكدين أنها كانت متواجدة في بيارة عمقها 2 متر.

وأضاف أبو العينين: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أذى بنتي ومفيش خلافات مع أي حد".

وأشار والد كنزي، إلى أنه لا يوجد بها إصابات ولا تعاني من أي أمراض وأنه ذهب بها لأحد المستشفيات للإطمئنان على صحتها فور العثور عليها، لافتًا إلى أنه سيذهب لأحد الأطباء لزيادة التأكد من عدم إصابتها بأي مكروه.

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وأكد أبو العينين، أنه لم يترك مكان إلا وبحث عن ابنته فيه كالمستشفيات ودور الرعاية والطرق المؤدية للحضانة: "أهل المنطقة كانوا فرحانين بعودتها وأنا مبعتقدش في الكلام إنها بركة زي ما بيقول أهل المنطقة".

واستكمل: "كنزي محبوبة الحمدلله في المنطقة، وأنا منتظر حق بنتي من الحضانة".

وتحدث والد كنزي عن أول ليلة بعد عودة نجلته، قائلًا: "أول ليلة كانت فرحة.. كنزي اتولدت من جديد ودلوقت أخاف عليها أكتر، لأن كنزي كل حياتي وكل أملي".

من جهتها، أكدت الأم خلال البث المباشر أنها لم تكن تصدق عودة ابنتها مرة أخرى: "مش هنرجع كنزي حضانة في العاشر هنرجعها المنصورة".

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمد أبو العينين" عامل، مقيم بالمجاورة 37 بالعاشر من رمضان، باختفاء طفتله "كنزي" سنتين وشهر، من حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية الأنوار المحمدية" بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وذلك منذ 7 أيام.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة مدير المباحث الجنائية، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مربية الأطفال المسئولة بالحضانة، والتي تبين تورطها بالإهمال في الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل مديرة حضانة التوحيد بالمجأورة 37 دائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ومدير الجمعية التابعة لها الحضانة بكفالة قدرها 10000 جنيه.