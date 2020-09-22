سوسن بدر تعلق على صورة لها منذ 30 عاما: فخورة بوجودها في المسرح القومي

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر صورة التقطت لها منذ قرابة 30 عاما.

وعلقت "سوسن" على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "فخوره إن صورتي متعلقة في المسرح القومي جنب صور عمالقة المسرح، الصوره دي من 30 سنة تقريباً".

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واستحوذت "سوسن" على محركات البحث الفترة الماضية بفضل تعدد إطلالاتها الجديدة، حيث جسدت لوحة فرعونية تعود أصولها لآلاف السنين لعصر الفراعنة لإحدى الملكات.

وظهرت الفنانة خلال الصورة التي تصدرت بها غلاف إحدى المجلات، مرتدية فستانا أبيض دون أكمام، باللون الأبيض وبشعر أسود قصير، وبيدها ناي.

وظلت الفنانة بين الحين والآخر تتابع جمهورها، بلوكات مختلفة تعتمد على اختلاف طول وكثافة الشعر، فبين "الجرسون" و"الكاريه" و"الديجراديه"، تألقت الفنانة في كل ظهور لها.