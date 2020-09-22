"الإفتاء": خدمة الزوجة لحماتها غير واجبة .. "بس ده تأمين لمستقبلها"

فتاوى المرأة

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رد الدكتور أحمد ممدح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، على استفسار أحد المواطنين حول "خدمة الزوجة لوالدة الزوج"، فذكر أن هذا الأمر ليس واجب على الزوجة ولكنها تُعد فرصة سهلة للتقرب إلى الله، وتكون الزوجة غير موفقة إذا تركتها.

وأضاف "ممدوح"، خلال بث مباشر على صفحة "دار الإفتاء المصرية"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك فرص يرسلها الله للإنسان لكي يقترب منه قد لا تتحقق من خلال الصوم والزكاة فقط.

وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة تؤمن مستقبلها بخدمة أم زوجها، فالصحة والغنى أشياء قد تتغير ولكن الخير الذي يفعله الإنسان يعود إليه كثيرا كما يقول المثل "من قدم خير بيداه التقاه".