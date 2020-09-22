5 خطوات بسيطة لكل فتاة تساعدها على تطوير وتغيير استايل ملابسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تشعر الفتيات دائمًا بملل تجاه ملابسها واللوك الخاص بها، خاصًة إذ كانت تخرج يوميًا، إذ يقفن عند سؤال "ألبس إيه النهارده؟".

وإذا كنتي ترغبين في التغيير والتطوير من إطلالاتك أو اللوك الخاص بكِ، يمكنكِ التغيير من ستايل ملابسك من خلال خطوات بسيطة وفقًا لموقع "who what wear".

- التنويع بين الكلاسيك والكاجوال:

نوعي في إطلالاتك بين الملابس الكاجوال والكلاسيك فلا تلتزمِ بوتيرة واحدة إلا إذا كان مكان عملك يحتم عليك ارتداء الملابس الكلاسيكية فقط.

يمكنكِ التنويع بين ارتداء البنطلون والجيبة، والقميص والشميز، وارتداء البليزر في بعض الأوقات وليس كلها.

- افحصي خزانتك بين الحين والآخر:

لا بد من النظر باستمرار في خزانة الملابس وقسمي الملابس إلى جزأين، الأول وهو الذي ترتديه باستمرار والثاني هو الذي لا تقربي منه.

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حاولي أن تنسقي قطع من التي ترتديها وتحبيها مع التي لا تحبي ارتدائها وستنجذبين إلى عدد كبير من القطع المهملة، وبعد هذه الخطوة يمكنكِ تحديد ما تحبين وما لا تحبين لتضعي هذه القطعة في الاعتبار عند الشراء في المرة المقبلة.

- شاركي ملابسك مع شقيقاتك:

يمكنكِ استعانة بعض قطع الملابس من شقيقاتك حتى تتمكنين من ارتداء أنماط مختلفة، لأنه بالطبع ذوقك يختلف عن ذوق أحد شقيقاتك، وهذا يساعد بنسبة كبيرة على تطوير إطلالتك واختلافها من يوم لآخر.

- استمعي إلى آراء الآخرين:

حاولي أن تستمعي إلى آراء المقربين لكِ عند تعليقهم على ملابسك سواء بالإيجاب أو السلب، واقبلي النقد البناء، فيمكن من خلال نصائحهم أن تلتفتي إلى شيء جديد أو ستايل وشكل جديد لإطلالتك.

- متابعة مدوني الموضة:

أصبح للموضة العديد من المدونات في الآونة الأخيرة وشغلهم الشاغل هو عرض أحدث الصيحات والاتجاهات، يمكنكِ متابعتها واستوحي منهن ما يتناسب مع قوام جسمك، ومع خروجاتك.