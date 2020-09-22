ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات كيوي كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكيوي من الفواكه التي يفضل تناولها الكثيرون، ويعمل تناول ثلاث ثمرات منها يوميا، إعلى إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والمركبات العضوية الأخرى التي تجعل جسمك أكثر صحة كل يوم.

ويوضح موقع "zenfir"، ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 كيوي كل يوم؟

1- يعزز الهضم:

تحتوي فاكهة الكيوي على ألياف ضرورية لعملية الهضم، وبالتالي تعالج مشكلتي الهضم الشائعين، وهما: الإمساك أو الإسهال.

بالإضافة إلى أن الألياف تمنحك شعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي تتناول طعام أقل، وتحتوي أيضا على إنزيم الأكتينيدين الذي يعزز هضم البروتين في الجسم، ما يساعد الأفراد الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

2- تحسين صحة الجلد:

تحتوي هذه الفاكهة أيضا على فيتاميني C وE ، وهما من مضادات الأكسدة التي تمنع تدهور الجلد، وفيتامين ج الموجود بها مفيد أيضا في إنتاج الكولاجين، ما ينتج عنه نسيج ضام قوي ذو بشرة متينة.

3- يعزز نمو الجنين:

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يحتوي الكيوي على حمض الفوليك، ما يعزز نمو الجنين ويعزز صحته، ويعتبر حمض الفوليك أيضا ضروريا لنمو الأطفال وتطورهم.

4- فقدان الوزن:

ثمار الكيوي تحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية مع عدم وجود دهون تقريبا، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على الكثير من الألياف، ما يساعد على زيادة الشبع وتقليل الشهية، ومن ثمّ فقدان الوزن.

5- يقلل الالتهاب:

تشير الدراسات إلى أن الكيوي يكافح الالتهاب في أنسجة القولون، لاحتوائه على الببتيد المسمى كيسبر المسؤول عن مكافحة الالتهاب.

6- يعزز البصر:

فيتامين C الموجود في الكيوي هو أحد مضادات الأكسدة المذهلة التي تعزز صحة خلايا وأنسجة العين، وتحتوي هذه الفاكهة أيضا على Zeaxanthin وLutein ويعتبران من مضادات الأكسدة التي تعزز صحة عينيك، ما يساعد على منع التنكس العضلي المرتبط بالعمر.

7- يساعد على النوم:

أشارت دراسة في مؤسسة تايبيه الطبية إلى أن الكيوي يحتوي على مركبات طبية مختلفة مثل مضادات الأكسدة والسيروتونين، ويساعد هرمونات السيروتونين على النوم بشكل أفضل.