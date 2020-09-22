التصريحات الكاملة للزوجة المتهمة بالخيانة 11 عاما: هربانة عشان عيالي

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل والانتقاد، أثارها شخص يدعى "محمد" مؤخرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرج في فيديو "لايف" بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتحدث عن خيانة زوجته له لمدة 11 عاما، وهو الفيديو الذي أدى لخروج الزوجة الهاربة من حكم حبس 3 سنوات في قضية زنا وإنكار نسب لترد عليه، وذلك عبر فيديو "لايف" أيضا بث على موقع "فيسبوك".

وبين اتهامات الخيانة والزنا، ودفاع الزوجة عن نفسها، كانت مدة اللايف نحو ساعة كاملة، ردت فيها على اتهامات الزوج، والقضية التي أثبت تحليل الـDNA عدم أبوة الزوج لـ2 من أطفاله من أصل 3، وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات الزوجة تغريد السيد أحمد.

بداية الزواج قصة حب

وسردت قصة الحب التي جمعتهما معا من قبل، "الـ3 أولاد دول ولادك، أنا اتخطبتله عن حب واتجوزته عن حب وبابا كان رافض واتمسكت بيه كنت معجبة بشخصيته وأدبه وأخلاقه وربنا كرمنا بسلمى أول مولودة وبعد كدة أدم وأيتن".

وأكملت حديثها، "هو سافر وقعد 5 سنين برا البلد في قطر كان شغال في فندق وراحلته رسالة أن الست بتاعتك بتخونك، وشك أن الأولاد مش أولاده وعملهم DNA وثبت أن العيال مش ولاده، طيب إزاي يعني لما دول مش أولادك أمال ولاد مين".

وأكملت مدافعة عن نفسها، "لما هو عمل تحليل للاتنين الصغيرين أنا طلبت تحليل للتالتة ورحت للطب الشرعي بنفسي، أطلب تحليل للبنت الكبيرة، لو مش بحبك هكمل معاك ليه ما كنت سيبتك ومشيت مشي بطال".

واستنكرت إقامة زوجها دعوى قضائية ضدها بقولها، "عملت قضية وتحليل للعيال لأنهم جم في غربتك وسفرك، لا الـ3 ولاد ولادك غصب عن عينك، الست اللي مش كويسة عندها 100 وسيلة عشان متخلفش من الراجل اللي ماشية معاه".

واتهمت زوجها بأنه يريد التخلص من أطفاله، "أنت بترمي عيالك في التراب والزبالة عشان خايف يبقوا شبهي، طب ليه كل ما تروح مكان بتعيط، أنت بتعيط من قهرتك على عيالك أنت دموعك كدابة لأن أنت عارف أن دول ولادك وبتعيط عشان بتسيبهم".

تغريد تسرد أيام الفقر

قالت تغريد، "بتتهمني إني بجيب رجالة، ده أنا استحملت أعيش معاك في بيت أهلك مكنش في حمام، وكنت حامل وعندي السل عشان لا باكل ولا بشرب، الحمام كان في طبق بطلع أرشه على السطح، والحموم كان في جردل، لو انا ست مش كويسة استحملت كل ده معاك ليه، أنا مخدتش فلوسك إنتي اللي سرقتني، حتى الدهب أخدته وقلتلي اتسرقت".

وأكملت، "أنا مش فاهمة اللي بتعمله ده بتعمله إزاي، أنت راجل بتصلي إزاي تطلع كدة أنت بتمثل، ربنا هيسترني عشان العيال دي غلابة ملهمش حد غيري، حتى لو أنا غلط وأنت غلط العيال ملهمش ذنب، رحت زورت الشهادات DNA، من صحابك في الطب الشرعي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وقالت تغريد، "بتقول إني بتاعة رجالة وصرفت فلوسك على الرجالة، هي اللي بتعرف راجل بتصرف عليه ولا بيصرف عليها، بتقول أنا سكت أهلي بالفلوس، ده أنا بقعد بالسنة ونص بعباية وطرحة وشبشب مقطع وأهلك بيقابلوني في الشارع يقولولي إنتي عاملة كدة ليه، ما تجيبي عباية وأنا اللي كنت بحوشلك فلوسك الدولارات في إزايز تحت السرير عشان متغرب، وبعدين حطيناها في البنك باسمك، وأنت عملتلي توكيل كنت رحت سرقتك عشان الرجالة؟".

إنكار الخيانة

واستنكرت تغريد كلام زوجها بأنها كانت على علاقة محرمة في نفس وقت علاقتها مع زوجها قائلة، "إزاي تقول إني معاك أنت والشخص الخاين مرة واحدة وأنت فين بتبقى تحت السرير مستني ولا إيه، ما هو ده كلام كبير أوي ووصلتني إني أقول ألفاظ مش كويسة، بس أنا هحاول أتمالك أعصابي".

واستكملت، "هو ربنا قالك أفضح عرض ولية كدة وعرض 3 ولايا البنتين ذنبهم إيه، العيال مصيرهم أدمر بسببك طيب أنا لو ست مش كويسة وماشية مع واحد تاني مش هخلف منه، هو ده صح وفضح الشرف ده كدة بتاخد حقك رحت بلغت وجبتلي حبس 3 سنين ومش عايزني أهرب والمفروض أتحبس طيب".

وتحدثت كذلك عن الأطفال قائلة، "والعيال مصيرهم هيبقى إيه لو مش عيالك صعبانين عليك ليه وبتعيط، وتقول مدارسهم هتعمل إيه".

اتهامات للزوج بالمرض

"ده شخص مريض، لما كان بيشوفني قاعدة مع أبويا وآدم ابني موجود، يقولي الواد ده ابن أبوكي وشبه أبوكي أكتر مني، واتهمني أني بخونه مع أبويا عشان ابني شبهه، وكنت بحب أروح لأبويا وأقعد على رجله، بيغير من أبويا"، بهذه العبارة دافعت تغريد السيد عن علاقتها بأبيها بانفعال، وردت على الاتهامات التي وجهت إليها من زوجها بالزنا، وخيانته لمدة 11 عاما، وإنكار نسب طفلين من 3 أبناء.

وقالت تغريد في فيديو "لايف"، بث على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "وكمان بيتهمني إني بخونه مع واحد تاني في نفس وقت وجوده في حياتي، ليه يعني كنت بتشربني حاجة وبتجيبلي رجالة البيت ولا إيه ما أنا مش فاهماك إزاي في نفس الوقت".

وبررت تغريد هروبها قائلة، "ده الحرامي اللي بيسرق وبياخد حكم 6 شهور مش بيروح، وتقول إني هربانة، ما طبيعي أمال أسيب عيالي أنا هربانة عشان عيالي، وواخداهم معايا عشان مبستحملش عليهم خربوش عايزني أرميهم في الشارع أنا بربي عيالي".

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وردت كذلك على اتهامات زوجها بأن نجله لا يشبهه، "ابنك كان هيبقى سندك، بتقول مش شبهك ده شبهك بالظبط، وكله حركاتك، يا رب ما تلاقي حد يسندك لما تكبر، إزاي تقول إنه شبه ابن المتهم ويكاد يكون توأم، ليه خدته منه وخليته ابني".

واستنكرت كذلك أن محامي الزوج هو نفس الرجل الذي كانت تمكث في بيته، "إزاي يعني أكون قعدت في بيته كتير وسايب ناس طالعة نازلة لشقتي، ودلوقتي هو المحامي بتاعك هو الموضوع ده طبيعي، وكنت بتقولي الراجل ده عينه منك وعملتله بلوك من كل حتة عندك، المحامي بتاعك ده اللي سيبت البيت بتاعه لما كان عايز يتعدى على شرفك، وأنا لو مش كويسة كنت خليتك مسافر وعيشت حياتي معاه، أنا مش كدة، أنت اللي مش محترم".

وأكملت "ولما كنت بتكشيلك منه أنه لما عيلته بتنزل بيطلع يخضني ويوقعني على السلم، وبنتك الكبيرة اشتكتلك منه وقالتلك أنا مش قابلة الأسلوب بتاع محمد خيري، اللي بيتعامل بيه مع ماما تقوله ده أخويا".

الزوجة ترد الاتهام: أنت اللي خاين

وقالت تغريد إن زوجها تاجر في المخدرات لمدة 3 أشهر، وكان يغار عليها من أبيها وظن أنه تجمعها به علاقة غير شرعية.

ودافعت الزوجة عن اتهامها بالخيانة، بأن زوجها جعل مديره الذي أرسله للعمل في أحد الفنادق الكبرى بقطر، يحادثها في الهاتف حول أسرار غرف نوم الزوجين، "أنت مش راجل خليت مديرك يكلمني يقولي جوزك مش عارف أنا بكلمك في إيه بس روقي الجو، أروق الجو إيه، اللي يخلي واحد صاحبه يكلم مراته في حاجة زي كدة يبقى مش راجل، إزاي تيجي تصالحني من عند أبويا وأنت رافع قضية زنا".

وأكملت، "عشان تتبرأ من عيالك بتعمل تحاليل ليه أنت مزور، زورت الـDNA وهتكت عرضي، مطلبتش للمتهم تحليل طالما هو راجل واحد اللي كنت بخونك معاه، لأنك عارف أنهم عيالك، وللأسف مفيش حد بيفرط في عياله زيك واللي يثبت الزنا تلبس صور وفيديوهات ومفيش الكلام ده عندي كل ده مش موجود".

وأردفت "أنا بتقول عليا شمال، وبسرقك، أنا عمري ما أخدت منك جنيه، وكنت بتبعتلي 500 ألف مجيش جنبهم، أنا مرحتش اشتريت بيت وقلت أنت مسافر عشاني وعشان عيالي، أنا بتكسف أقولك هات أي حاجة، أنا اللي تعبت وعانيت وحملت وولدت وأتمرمط بـ 3 عيال، عمري ما سبت حد عيان ولا أنا ولا أهلي، أنت بتمد في طغيانك وربنا سايبك ولما تفوق مش هتلاقي حد يغيثك".

وقالت كذلك إن زوجها عاد مرة أخرى لخطيبته الأولى، "أنت اتجوزت بنت خالك اللي كنت مخطوبين في الأول واقنعوك أن محدش هيرضى بيك غيرها، ووالدتك جوزتهالك زي ما كانت بتحرق في دمي طول حياتك أن يا ريتها جوزتهالك، أنت اللي عايش حياتك مش أنا".

وأضافت، "كنت بتعاشر ناس هناك وتيجي تمرضني وتيجي عيان ومكنتش فاهمة، أنت خاين عشان كدة فاكرني خاينة، إزاي تقبل تقول الكلام ده على عيالك، مفيش أب بيرمي العيال غير لما تكون مش راجل، ربنا ينتقم منك زي ما خربت بيتي وبيت عيالي وبيتك أنت كمان، ورحت أسست بيت تاني، عياطك ده تمثيل أنت راجل مش طبيعي".

تغريد تتهم زوجها بتجارة المخدرات

فجرت تغريد السيد أحمد مفاجأة عن زوجها الذي يعمل في أحد الفنادق الكبرى في قطر، واتهمها بـ الخيانة لمدة 11 عاما، ورفع عليها قضية زنا وإنكار نسب، وذلك في فيديو "لايف" بث عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت تغريد إن زوجها محمد الهادي اعترف لها بأنه تاجر في المخدرات لمدة 3 شهور، "رجعلي إجازة وعرف أن واحد صاحبه اترحل مع مراته وعياله، بسبب أنهم عرفوا أنه بيبيع مخدرات، ولما سألته وأنت مالك، قالي إنه كان بيسرق زجاج خمور، وحشيش وسجاير ويبيعها لحسابه".

وأكملت، "ساعتها قعدت أقوله بتأكل عيالك مال حرام بتدخله معدتهم، قال لا أنا صرفته في هوالك، وجدد غرفة النوم والشقة، وكنت بفصل الفلوس الحلال عن الحرام، وفلوس الاكل كانت حلال، وبتقول إنك بتعرف ربنا، كل اللي بيحصلك ده من المال الحرام، وربنا لسه هيوريك".

وأضافت، "بعت شرفك وعرضت ومراتك، انت اللي هتكت عرضي وبعت عيالك على حياة عينك، مسيرنا نتقابل على السراط المستقيم، وفي الاخر هاخد حقي، ميشرفنيش يكون عيالي على اسمك بس هاخد حقي وحقهم منك".

الزوجة: عيلتي ادمرت

وقالت تغريد إن زوجها اتهم عائلتها زورا بأنها تعيش حياتها بشكل طبيعي، "بتقول أبويا وأخويا رايحين جايين عادي ومتعرفش حصل فيها إيه، أنا أمي كان عندها سرطان الثدي، وانتشر في جسمها بسبب مشكلتي معاك وبقى في الرئة والرحم كمان".

وأكملت، "أبويا اتقهر عليا وجاله الضغط والسكر وأخويا عنده القلب وعايز دعامة، وبتقول إنهم عايشين حياتهم عادي، دول الناس اللي اتقهروا عليا عشان في مشاكل، وأنت حصل معاك إيه، أنت رحت اتجوزت تاني وخلفت تاني وعايش حياتك عادي، لو أنا خنتك مخفتش تتخان تاني ليه، أنت عارف أن كل ده مش حقيقي واتهاماتك زور".

وأضافت مستنكرة، "أهلي هيفضلوا رافعين راسهم لأنهم واثقين فيا وعارفين أني معملش كدة، أنت المفروض تلبس طرحة، ومتخرجش في الشارع طالما أنا خايناك وعيالك مش من صلبك ومش شبهك، سايبني على ذمتك لحد دلوقتي ليه، أنت كدة ديوث ومش هتدخل الجنة، سايبني على ذمتك ليه بعد ما خدت حكم حبس 3 سنين".