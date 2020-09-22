تغريد لمنتقديها: "ارحموني.. أنا مخونتش جوزي"

علاقات و مجتمع

ظهرت الزوجة تغريد السيد أحمد في "لايف"، ترد على اتهامات زوجها لها بالخيانة، حيث قال إنها تخونه منذ 11 عاما، وأقام ضدها قضية زنا، وإنكار نسب لـ2 من أطفاله من أصل 3، وطلبت تغريد ممن انتقدوها، أن يكفوا عن الانتقاد.

وقالت تغريد في الفيديو لمنتقديها، "أنتوا تعرفوا أبويا وأمي عشان تعيبوا في تربيتهم أنتوا بتصدقوا أي حاجة، ليه كدة أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بتشتموا أمي اللي السرطان سارح في جسمها بسبب السواد اللي بنتها عايشة فيه، وبتشتموا أبويا اللي معملش حاجة غير أنه ربى عياله كويس هو ذنبه أنه جوز بنته لواحد مش راجل".

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وأكملت، "ده مش راجل وبيثبت للناس كلها أنه مش راجل، بيقول أنه عرف إني ماشية مع واحد وسافر وسابني، حرام عليكم متشتموش أهلي دول تعبوا معايا جامد، أنا تعبت من الكلام، وبقول لمحمد هادي جوزي اتقي الله، انا سيبت بيت أبويا بسببك، وبطلب من أهلي يسامحوني لأني اخترتك بتحاسب على اختياري أني ست خاينة ومش مؤدبة ومش محترمة أنا بتحاسب إني مسمعتش كلام أبويا وقلتله بحبه لما قال لو أخر واحد مش هجوزهولك".

وأضافت، "ده نصيبي وقدري ومكتوبلي غصب عني قدري مكتوب عليا، بس أرحموني شوية ارحموا الست المريضة أمي اللي مش عارفة أشوفها، أرحموا أخويا اللي بـ100 راجل، أرحموا أبويا، دول محروقين عليا على العرض والشرف، قتلتني بالحيا، أنا وبنتين موت سمعتنا، حرام عليك منستاهلش منك كدة إيه الفضايح دي، طلقني طيب عشان شكلك حتى، هو ربنا وصاك بكدة".

واختتمت، "أنا مستخبية من حكم 3 سنين مش عشان أنا مش كويسة، لا عشان أنا مش هقدر أفارق عيالي يوم واحد ومش هقدر أسيبهم، بنتي بتشتغل معايا وبتغسل سجاد وبنعاني مش مشكلة المهم العيال تبقى معايا واربيهم زي ما اتربيت، هدخلهم تعليم ومدارس بشقايا إنشاء الله أكل تراب الأرض عشان أعلمهم، لما ربنا يخلصني من المحنة دي، أنا مش مذنبة ومش بلبس نقاب عشان استخبى، ومش هحط راسي في التراب، وأنت هيجي يوم وتتمنى حد فيهم بس يبص في وشك ومش هتلاقي".

وكان رجل اتهم زوجته بالخيانة لمدة 11 عاما، وقال إنها كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر، طوال 5 سنوات هي مدة عمله بالخارج، وذلك خلال حديثه لأحد البرامج التلفزيوينة.

وأضاف أن زوجته أنجبت إثر تلك العلاقة الأبناء المنسوبين إليه، وأجرى لهم تحليل DNA أثبت عدم أبوته لطفلين من 3 أبناء، وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامها بالزنا، وإنكار النسب.