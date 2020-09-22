أجازت الإمارات استخدامه.. ما تريد معرفته عن اللقاح الصيني ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

أثبتت نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر للقاح تطوره شركة صينية "سينوفارم" لمواجهة فيروس كورونا، أنه آمن وفعال.

كيف يعمل؟

ويحتوي اللقاح على أجسام مضادة للفيروس، إذ تمت تجربته على القوارض والأرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية،

النتائج

ووفقًا لموقع "fierce biotech" فإن تجربة المرحلة الأولى والثانية أكدت سلامة اللقاح والأجسام المضادة في الجرعات المختلفة، وتم تصنيع اللقاح في معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابعة لـ CNBG، بالاعتماد على سلالة فيروسية واحدة من مريض.

كما كان من ضمن نتائج اللقاح أن الحيوانات التي تلقت جرعات كانت قادرة على مهاجمة الفيروس عكس الحيوانات التي لم تتلقاه، وبعد أن أجرى المصل على القرود ضد فيروسي السارس وكورونا، كتب الباحثون أن القرود المحصنة لم تصاب بأي فيروس.

وتعمل شركة "سينوفارم" الآن على تطويره والتعديل على جيناته بعد أن أثبتت نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر أنه آمن وفعال، والتي أجريت على مرحلتين شملوا 1120 من الأصحاء.

موعد طرحه

وأعلنت Sinopharm الصينية، عن طرح لقاحها ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر 2020، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رئيس "سينوفارم" ليو جينغشن قال إن الشركات المصنعة ستكون قادرة على إنتاج 220 مليون جرعة من اللقاح سنويًا، وأن التجارب الأولية أظهرت أن الأشخاص قد يحتاجون لجرعتين أو ثلاث حتى تكون فعالة، ويصل سعر العبوة التي تحتوي على جرعتين إلى 130 دولارا، بما يعادل نحو (2070 جنيها مصريا).

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كيف سيتم استخدامه؟

وفقا للشركة المصنعة، من المحتمل أن يوصى بأخذ جرعتين من اللقاح لأن إحداها توفر حماية بنسبة 97 في المائة فقط، وأخذ جرعتين قد تصل نسبة الحماية إلى 100%، على أن تستغرق الفترة بين الأولى والثانية نحو 28 يوما، أو أخذ الحقنتين في وقت واحد في الذراعين.

ماذا فعلت الإمارات؟

أجريت الاختبارات على هذا اللقاح الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن نحو 200 جنسية مختلفة يقيمون هناك، وهذه فرصة جيدة حتى يمكن تجربتها في مجموعة من الأشخاص.

تجارب المرحلة الثالثة للقاح الصيني بدأت في الإمارات في يوليو الماضي، ولم تكتمل بعد، لكن الدولة العربية منحت موافقة طارئة لاستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي، بعدما أكد وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن العويس، أن نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من التجارب أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وفقا لـ"dw".

وذكر أنه تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، تحت إشراف صارم من فريق طبي لإدارة الدراسة، وبتطبيق كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح.

من جانبها، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارات على تويتر: "سيكون اللقاح متاحا لأبطال خط الدفاع الأول، المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، حيث أنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة للقاح، الذي اختبر على 31 ألف متطوع"، وفقا لشبكة "بي بي سي".

أعراض جانبية بسيطة

قالت الدكتورة نوال الكعبي، رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا بالإمارات، والباحث الرئيسي للتجارب السريرية للقاح، إنه تم رصد أعراض جانبية بسيطة ومتوقعة مثل أي لقاح آخر كان أكثرها الشعور بالألم في منطقة الحقن، والشعور بالإعياء أو الصداع البسيط، ولم تسجل أية أعراض جانبية خطيرة تحتاج تدخلا علاجيا فوريا.