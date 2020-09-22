لمتنا سعودية.. مكياج مميز لليوم الوطني السعودي 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - هل تبحثين عن مكياج سهل وسريع يمكن تطبيقه احتفالاً باليوم الوطني السعودي 2020، خصوصاً مع الاحتفاظ ببشرة مشرقة وكلها نضارة، مع التركيز على درجات اللون الأخضر المناسبة للون عينيك.

تحدثت خبيرة التجميل السعودية «أحلام الطويل» لحملة الخليج 365 «لمتنا سعودية» عن الخطوات التي تعتمدها في تطبيق مكياج مميز لليوم الوطني السعودي ال90 مكياج عيون أخضر ناعم يتماشى مع أجمل إطلالاتك هذا الصيف، متناغماً مع اليوم الوطني:

مكياج مميز لليوم الوطني



- أولاً: استخدمي واقياً من الشمس أو استخدمي مستحضرات ذات حماية من 15-25 SpE منتج تجميلي لحماية البشرة من أي تصبغات وتغير في لون الجلد خصوصاً في الصيف.

- ثانياً: استخدمي منتجاً ملائماً للحماية مثلا الكونسلر؛ لأنه يجمع بين التغطية وبين تليين التجاعيد، وأيضاً يعمل على إخفاء العيوب والتصبغات، فالكونسلر يشكل أساس مكياج العيون، فهو يحمي الجلد الرقيق الحساس حول العينين، وأيضاً يحمي من أضرار الشمس.

- ثالثاً: استخدمي أقنعة الترطيب والتغذية السريعة وعدم استخدام أقنعة التقشير لأن التقشير (فرك الوجه) يغير لون جلد الوجه.

- رابعاً: قومي بوضع فونديشن خفيف جداً بدرجة مناسبة وقريبة للبشرة، ثم ثبتي الفونديشن بالبودرة بطريقة الطبطبة البسيطة جداً، ثم ضعي لون ظلال بلون ترابي مشابه للون الجلد، مع وضع لون أفتح بدرجة البياض قليلاً تحت الحاجب للإنارة.

- وبعدها أحضري باليت الظلال باللون الأخضر بدرجاته المختلفة، حتى تحصلي على مكياج مميز. يمكنك تطبيق درجة لونية واحدة أو دمج أكثر من درجة لتحصلي على لون جذاب، ثم ارسمي خطاً خفيفاً من الكحل الأسود أو البني داخل العين، للتوسيع استخدمي قلم كحل باللون الأسود أو قلم الآيلاينر الأسود من أجل رسم خط أعلى رموش جفنك العلوي مباشرة ومدي الخط للخارج.

- استخدمي ظل جفون باللون الأخضر على الجفن المتحرك من الوسط حتى الطرف واتركي الألوان الفاتحة لأول العين. وباستخدام فرشاة العيون امزجي اللون الأخضر مع الخط الأسود الذي قمت برسمه بواسطة قلم الكحل بشكل متجانس، حتى تحصلي على درجة داكنة من الأخضر على الجفن المتحرك كله.

- قومي بوضع ظل عيون باللون البني الداكن على الخط الفاصل بين الجفن المتحرك والجفن الثابت، وأيضاً على الحدود الخارجية للجفن المتحرك حتى تحصلي على شكل متجانس وناعم لعينك.

- استخدمي ظل عيون باللون الأخضر بدرجة متوسطة في رسم خط أسفل رموش جفنك السفلي مباشرة، ليحدد عينيك بشكل أنيق.

- حددي حاجبيك بواسطة الأيشادو البني أو قلم الحواجب؛ لأن مكياج العيون لا يمكن أن يكتمل من دون إبراز جمال الحاجبين وملء الفراغات. وبعدها مشطيها بالمسكارا الشفافة لتثبيت الشعر.

- قومي بتطبيق الماسكارا السوداء على رموش عينيك العلوية والسفلية لتقويسها وتكثيفها فالماسكارا ضرورية لإبراز جمال عينيك أو استعيني بالرموش المستعارة، اختاري نوع رموش خفيفة مناسبه لوقت الاحتفال.

- ولا ننسى وضع البلشر على الخدود لإبراز جمال الميك اب وتجانسه مع وضع قليل من الإضاءة على «أرنبة» الأنف وكرسي الخد، وفي النهاية نقوم بتحديد الشفايف ووضع لون الروج والقلوس المناسب لها، وللمسة أخيرة كلها نضارة قومي برش مثبت مكياج فكس بلاس.

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• برأي «خبيرة التجميل» درجات اللون الأخضر المناسبة حسب لون العيون:

ضمن حملة الخليج 365 لمتنا سعودية: مكياج مميز لليوم الوطني السعودي2020



- اللون الأخضر النيلي والزيتي مثالي لصاحبة العيون الزرقاء.

- اللون الأخضر اللامع مع قلتر ذهبي مناسب للعيون العسلية.

- الأخضر الزيتوني الداكن مناسب لصاحبات العيون الخضراء.

- استخدمي درجات الأخضر الممزوج باللون الأزرق والبني للعيون البنية.

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