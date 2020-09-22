كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تخشى صاحبات البشرة السمراء من اعتماد ألوان صبغات شعر جريئة أو ألوان أفتح من لون شعرهنَ الطبيعي ومواكبة صيحات موضة الشعر الرائجة؛ خوفاً من أن لا تليق ببشرتهن. ولكن، هناك صبغات شعر بألوان فاتحة كالأشقر وتدرجاته وغيرها من الألوان العصرية تليق بصاحبات البشرة السمراء، وكذلك من شأنها تفتيح لون البشرة وإضافة الرونق والنضارة إليها. تعرّفي مع "الخليج 365.نت" على أجمل ألوان صبغات شعر تليق بصاحبات البشرة السمراء التي تزيدها إشراقاً وجاذبية.



أجمل ألوان صبغات شعر تليق بصاحبات البشرة السمراء

أجمل ألوان صبغات شعر تناسب البشرة السمراء وتمنحها الإشراق والجاذبية

إليك، باقة من أجمل ألوان صبغات شعر تليق بصاحبات البشرة السمراء يُمكنك اختيار ما يُناسب ذوقك وشخصيتك، لتنعمي بلوك عصري غير تقليدي وتشّعي سحراً وجاذبية.

تدرجات اللون البني الفاتح

تدرجات اللون البني الفاتح المائل الى الأشقر يليق بصاحبات البشرة السمراء ويمنحها الإشراق

إن كنت من صاحبات البشرة الحنطية او السمراء، وتبحثين عن الطريقة المثالية لتفتيح لون بشرتك، ننصحك باختيار الصبغة بتدرجات اللون البني الفاتح، فهو سيمنح بشرتك رونقاً خاصاً.

اللون الأشقر الرمادي

يعدّ هذا اللون من أجمل ألوان الشعر للبشرة السمراء

هو من أجمل ألوان صبغات الشعر على الاطلاق لتتألقي وتتمتعي باطلالة مشرقة وجذّابة، وهو من أكثر الألوان التي تساعد في تفتيح لون البشرة. فاللون الأشقر الرمادي يعدّ من الألوان الجريئة لإطلالة عصرية ولإبراز جمال عينيك.

تدرّجات اللون البني العسلي

تدرّجات اللون البني العسلي يعدّ من الألوان الرائجة التي تليق بالبشرة السمراء

تُساعد كل تدرجات اللون البني العسلي في تفتيح لون البشرة وإضفاء الرونق والنضارة، ويعتبر اللون البني العسلي من أحدث صيحات الموضة في عالم الشعر؛ حيث أن نسبة كبيرة جداً من النساء يعتمدن هذه الألوان.

اللون البني الشوكولاته

صبغات شعر بني شوكولاته للبشرة السمراء

اللون البني المائل الى الشوكولاته، يعتبر من أبرز صيحات صبغات الشعر التي تساعدك للحصول على اطلالة مفعمة بالحيوية والجاذبية. يمكنك أن تعتمديه لتتألقي وتبرزي جمالك وسحر إطلالتك في يومياتك كما في مناسباتك.

ألوان صبعات شعر بني مائل الى الاحمرار

ألوان صبعات شعر بني مائل الى الاحمرار للبشرة السمراء

يتميّز هذا اللون بأنه يتماشى مع كافة ألوان البشرة وخصوصًا البشرة السمراء؛ كونه يُبرز جمالها ويمنحها الإشراق والتألق والمزيد من الجاذبية.



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اللون الأشقر الرمادي

اللون الأشقر الرمادي يليق بالبشرة السمراء ويمنحها الإشراق

نسبة كبيرة من النساء يعشقن لون الشعر الأشقر الرمادي ويعتمدنه للحصول على لوك أنثوي وجذاب، ويمكنك اعتماد صبغة شعر أشقر في كل المواسم لإطلالة مميزة وجذابة.

اللون الأشقر الداكن

يعدّ هذا اللون من الألوا الهادئة والعصرية المناسبة للبشرة السمراء

يُعتبر هذا اللون، من أفضل الخيارات التي تساعدك في تفتيح لون البشرة، وهو من الألوان المناسبة لصاحبات البشرة الحنطية.

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اللون البرغندي

اللون البرغندي يعدّ من الألوان الرائجة جدّا ويليق بالبشرة السمراء

يعدّ اللون البرغندي لوناً مميزاً بالإضافة إلى كونه جذاباً وله سحر خاص على المرأة، وهو أيضاً من أجمل الألوان التي تفتح لون البشرة في فصل الصيف.



اللون الأحمر

يمنح اللون الأحمر البشرةا لسمراء المزيد من السحر والإشراق

هو من ألوان صبغات الشعر الأكثر تميزاً، كما أنه يمنح المرأة إطلالة ساحرة وجذابة. وهو من الألوان التي تزيد رونقاً خاصاً للبشرة ويعمل على منحها اطلالة مفعمة بالسحر ومشرقة.



نصائح للعناية بالشعر المصبوغ والحفاظ على ثبات لونه

طرق العناية بالشعر المصبوغ للحفاظ على ثبات لونه

مما لا شك، أن الشعر المصبوغ يتطلب عناية خاصة؛ للحفاظ على لونه وثباته. وفي الآتي، طرق الحفاظ على لون صبغة الشعر وثباته:

عدم غسل الشعر والإنتظار ثلاثة أيام على الأقل قبل غسل شعرك بالشامبو.

يُفضل غسل الشعر مرة أو مرتين أسبوعيا؛ لضمان ثبات لون الصبغة، وللمحافظة على الزيوت الطبيعية اللازمة لترطيب شعرك وفروة رأسك التي تبقيها منتعشة وصحية.

غسل الشّعر بماءٍ فاتر أو بارد، لأنّ الماء يجعل الشّعر يتمدّد، والماء السّاخن يجعل الشّعر يتمدّد أكثر مما يزيل الصّبغة عن الشّعر لذلك يفضل شطف الشعر بالماء البارد للمحافظة على التّرطيب داخل الشّعر، مما يجعل الشّعر يتألّق بشكل طبيعي.

استعمال شامبو وبلسم للشعر المصبوغ؛ للحفاظ على اللّون داخل الشّعرة.

استخدام مستحضرات العناية بالشّعر التي توضع بعد غسل الشّعر، والتي تحتوي على الحماية من الأشعّة فوق البنفسجيّة ويجب وضع قبّعة في الصيف لحماية الشعر.

منح الشعر فترة من الراحة من خلال عدم تعريضه للحرارة، وتركه يجفّ بشكل طبيعي.

تجنّب تطبيق ماسكات العناية بالشعر بعد صبغه مباشرةّ.

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