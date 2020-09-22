- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تخشى صاحبات البشرة السمراء من اعتماد ألوان صبغات شعر جريئة أو ألوان أفتح من لون شعرهنَ الطبيعي ومواكبة صيحات موضة الشعر الرائجة؛ خوفاً من أن لا تليق ببشرتهن. ولكن، هناك صبغات شعر بألوان فاتحة كالأشقر وتدرجاته وغيرها من الألوان العصرية تليق بصاحبات البشرة السمراء، وكذلك من شأنها تفتيح لون البشرة وإضافة الرونق والنضارة إليها. تعرّفي مع "الخليج 365.نت" على أجمل ألوان صبغات شعر تليق بصاحبات البشرة السمراء التي تزيدها إشراقاً وجاذبية.
أجمل ألوان صبغات شعر تليق بصاحبات البشرة السمراء
إليك، باقة من أجمل ألوان صبغات شعر تليق بصاحبات البشرة السمراء يُمكنك اختيار ما يُناسب ذوقك وشخصيتك، لتنعمي بلوك عصري غير تقليدي وتشّعي سحراً وجاذبية.
تدرجات اللون البني الفاتح
إن كنت من صاحبات البشرة الحنطية او السمراء، وتبحثين عن الطريقة المثالية لتفتيح لون بشرتك، ننصحك باختيار الصبغة بتدرجات اللون البني الفاتح، فهو سيمنح بشرتك رونقاً خاصاً.
اللون الأشقر الرمادي
هو من أجمل ألوان صبغات الشعر على الاطلاق لتتألقي وتتمتعي باطلالة مشرقة وجذّابة، وهو من أكثر الألوان التي تساعد في تفتيح لون البشرة. فاللون الأشقر الرمادي يعدّ من الألوان الجريئة لإطلالة عصرية ولإبراز جمال عينيك.
تدرّجات اللون البني العسلي
تُساعد كل تدرجات اللون البني العسلي في تفتيح لون البشرة وإضفاء الرونق والنضارة، ويعتبر اللون البني العسلي من أحدث صيحات الموضة في عالم الشعر؛ حيث أن نسبة كبيرة جداً من النساء يعتمدن هذه الألوان.
اللون البني الشوكولاته
اللون البني المائل الى الشوكولاته، يعتبر من أبرز صيحات صبغات الشعر التي تساعدك للحصول على اطلالة مفعمة بالحيوية والجاذبية. يمكنك أن تعتمديه لتتألقي وتبرزي جمالك وسحر إطلالتك في يومياتك كما في مناسباتك.
ألوان صبعات شعر بني مائل الى الاحمرار
يتميّز هذا اللون بأنه يتماشى مع كافة ألوان البشرة وخصوصًا البشرة السمراء؛ كونه يُبرز جمالها ويمنحها الإشراق والتألق والمزيد من الجاذبية.
تابعي المزيد: صبغات شعر لون أشقر عسلي
اللون الأشقر الرمادي
نسبة كبيرة من النساء يعشقن لون الشعر الأشقر الرمادي ويعتمدنه للحصول على لوك أنثوي وجذاب، ويمكنك اعتماد صبغة شعر أشقر في كل المواسم لإطلالة مميزة وجذابة.
اللون الأشقر الداكن
يُعتبر هذا اللون، من أفضل الخيارات التي تساعدك في تفتيح لون البشرة، وهو من الألوان المناسبة لصاحبات البشرة الحنطية.
تابعي المزيد: الطرق الصحيحة حول كيفية مزج ألوان صبغات الشعر
اللون البرغندي
يعدّ اللون البرغندي لوناً مميزاً بالإضافة إلى كونه جذاباً وله سحر خاص على المرأة، وهو أيضاً من أجمل الألوان التي تفتح لون البشرة في فصل الصيف.
اللون الأحمر
هو من ألوان صبغات الشعر الأكثر تميزاً، كما أنه يمنح المرأة إطلالة ساحرة وجذابة. وهو من الألوان التي تزيد رونقاً خاصاً للبشرة ويعمل على منحها اطلالة مفعمة بالسحر ومشرقة.
نصائح للعناية بالشعر المصبوغ والحفاظ على ثبات لونه
مما لا شك، أن الشعر المصبوغ يتطلب عناية خاصة؛ للحفاظ على لونه وثباته. وفي الآتي، طرق الحفاظ على لون صبغة الشعر وثباته:
- عدم غسل الشعر والإنتظار ثلاثة أيام على الأقل قبل غسل شعرك بالشامبو.
- يُفضل غسل الشعر مرة أو مرتين أسبوعيا؛ لضمان ثبات لون الصبغة، وللمحافظة على الزيوت الطبيعية اللازمة لترطيب شعرك وفروة رأسك التي تبقيها منتعشة وصحية.
- غسل الشّعر بماءٍ فاتر أو بارد، لأنّ الماء يجعل الشّعر يتمدّد، والماء السّاخن يجعل الشّعر يتمدّد أكثر مما يزيل الصّبغة عن الشّعر لذلك يفضل شطف الشعر بالماء البارد للمحافظة على التّرطيب داخل الشّعر، مما يجعل الشّعر يتألّق بشكل طبيعي.
- استعمال شامبو وبلسم للشعر المصبوغ؛ للحفاظ على اللّون داخل الشّعرة.
- استخدام مستحضرات العناية بالشّعر التي توضع بعد غسل الشّعر، والتي تحتوي على الحماية من الأشعّة فوق البنفسجيّة ويجب وضع قبّعة في الصيف لحماية الشعر.
- منح الشعر فترة من الراحة من خلال عدم تعريضه للحرارة، وتركه يجفّ بشكل طبيعي.
- تجنّب تطبيق ماسكات العناية بالشعر بعد صبغه مباشرةّ.
تابعي المزيد: ألوان صبغات شعر 2020 من وحي الفنانات
كانت هذه تفاصيل خبر ألوان صبغات شعر تليق بصاحبات البشرة السمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.