كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - يختلف اختيار العطور بين امرأة وأخرى، فبعض النساء يهوى العطور النسائية الخفيفة والناعمة، والبعض الآخر يميل الى العطور العالمية القوية والمركزة. لكن في الأحوال كافة، ومهما كان ذوقك، نرصد لك أفضل عطر نسائي للمرأة العاملة، بنغمات مختلفة، قوية وناعمة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Marc Jacobs Daisy

Marc Jacobs Daisy

يعد هذا العطر أحد أشهر العطور في العالم، فهو يلاقي إقبالاً كبيراً من النساء، كما أنه خيار مثالي للمرأة العاملة. فهو عطر زهري – خشبي، يعتمد في تركيبته على الغاردينيا والبنفسج والياسمين والمسك والفانيلا، إضافة الى الأخشاب البيضاء.

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Tom Ford Fleur De Portofino

Tom Ford Fleur De Portofino

إنه أحد العطور الفرنسية الطازجة والمنعشة، التي سترضي ذوق المرأة العاملة، فهذا العطر الفخم والأنيق يتميز برائحته الحلوة التي لا تقاوم، والتي تتركز بشكل أساسي على الزهور البيضاء والحمضيات والعسل، مما جعله عطراً زهرياً – فاكهياً بامتياز، مع لمسة حلوة جذابة.

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Moscow Mule

Moscow Mule

يعد هذا العطر من أهم العطور التي صدرت من علامة Juliette Has A Gun، يتميز برائحته التي تدوم طويلاً، والمستوحاة من الطابع الأسطوري لمدينة موسكو. وهو يعتمد في تركيبته على البرغموت الطازج والزنجبيل، مع لمسة جريئة وقوية من العنبر والباتشولي.

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Si by Giorgio Armani

Si by Giorgio Armani

إنه عطر مذهل يلاقي انتشاراً كبيراً في عالم العطور، لذلك ضعيه في قائمة خياراتك عند التفكير بإطلالاتك اليومية، لا سيما إن كنت تمتلكين شخصية هادئة وجميلة. يعتمد هذا العطر في تركيبته على الفانيلا والياسمين والباتشولي، إضافة الى البرغموت والعنبر والمسك.

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Gucci Guilty Oud

Gucci Guilty Oud

يتميز هذا العطر الرائع بنعومته وحيويته، حيث تندمج فيه الروائح الطبيعية مع بعضها البعض لتمنحك رائحة آسرة خلال أوقات العمل. مقدمة هذا العطر مكونة من العليق الأسود الغني والفلفل الوردي الحار والورد البلغاري، بقلب من الملاحظات الترابية كالباتشولي، مع قاعدة من العنبر والجلود ونكهة العود الطبيعية.

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Aerin Tangier Vanille

Aerin Tangier Vanille

هذا العطر الذي يرتكز على الفانيليا بشكل أساسي خيار مثالي للمرأة العاملة. فرائحته الحلوة والآسرة تتميز أيضاً بلمسة رائعة من خشب الصندل. إنه عطر أنيق الى أبعد الحدود وسيمنحك عبقاً آسراً ومميزاً خلال أوقات العمل.